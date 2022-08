Aamir Khan a royalement rôti KJo sur Koffee avec Karan et Twitter pense que c’est une “humeur”

Les stars de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan et Kareena Kapoor, sont récemment apparues dans Koffee With Karan et les rôtis de l’épisode étaient de premier ordre selon Twitterati. Certains d’entre eux ont été dirigés d’Aamir à Karan et les gens sont impressionnés. Presque toutes les célébrités jettent un coup d’œil léger à Karan tous les autres épisodes et les rôtis d’Aamir ont été considérés comme de dignes prétendants.

Les gens sur Twitter ont été ravis du comportement d’Aamir tout au long de l’épisode, allant de la torréfaction de Karan à la conversation sur la musique “forte” lors de sa fête d’anniversaire. Quand Karan a demandé à Aamir s’il pensait qu’il (Karan) pouvait être partiel, Aamir lui a dit sans détour, “tout le temps”.

#Aamir Khan sur #KoffeeWithKaran était toute une humeur ‍♀️ Je l’ai adoré dans le spectacle… le calme, le sang-froid et la confiance sur le visage et en plus l’acteur parlant en hindi tout au long de #KJoLe spectacle “élite” de était au rendez-vous ! #LaalSinghChaddha pic.twitter.com/1raqVqZ2ir – Aashu Mishra (@Aashu9) 4 août 2022

Karan : Tu penses que je peux être partiel Aamir ?#Aamir Khan : Tout le temps Karan: J’étais juste gentil avec Jahnvi parce qu’elle a perdu 2 rounds Aamir : Tu étais gentil avec quelqu’un… Kya baat kar raha ? ! Il était d’humeur à troller Karan#KoffeeWithKaran #KoffeeWithKaranS7 – Mayank (@sarcasm_taken) 4 août 2022

Juste regardé #KoffeeWithKaran

Et je jure #Aamir Khan était fabuleux sur le spectacle la façon dont il rôti Karan adoré.

Il était si naturel dans l’émission qu’il a dit ce qu’il ressentait.

J’ai adoré. —Prantik (@Prantik80336571) 4 août 2022

Cependant, Aamir a reçu une dose de son propre médicament lorsque Kareena et Karan, qui sont connus pour leur humour plein d’esprit, se sont moqués d’Aamir pour être un “fêtard”. Karan parlait de la façon dont Kareena n’était plus intéressée par les commérages quand il a souligné: “Aamir n’a aucune idée.” À cela, Kareena a répondu: «Je pense qu’Aamir est un très grand acteur qu’il est ennuyeux. La réalité, c’est qu’il fait juste semblant d’être ennuyeux.

