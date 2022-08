Aamir Khan à la séance photo nue de Ranveer Singh

Les prochains invités de l’émission de chat de Karan Johar, Koffee avec Karan, sont la paire principale de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan. Pendant le spectacle, les acteurs ont parlé de leurs films et de leur vie personnelle. Au cours de la conversation, Aamir Khan a également parlé de la séance photo nue controversée de Ranveer Singh.

Tout a commencé lorsque Karan Johar a demandé à Kareena Kapoor sur quel compte Instagram elle vérifiait les “photos assoiffées”. Aamir Khan a interrompu leur conversation et a demandé: “Qu’est-ce qu’une photo assoiffée?” Karan et Kareena éclatèrent de rire après avoir entendu la question. Karan a alors répondu et a dit: “C’est comme des pièges à soif sexy.” Aamir a plaisanté : « Des photos sexy ? On les appelle des photos assoiffées de nos jours ? » Karan Johar a répondu: “Comme si tu avais soif de quelqu’un.”

En entendant cela, Kareena Kapoor a pris le nom de Ranveer Singh. Karan Johar a ensuite demandé à Aamir Khan s’il avait vu les photos nues de Ranveer Singh. « Vous avez aimé ses photos assoiffées ? demanda Karan.

À cela, Aamir a répondu en disant : « Oui, je les ai vus. Il a un super physique. Je pensais que c’était assez audacieux de sa part.

L’épisode de Koffee avec Karan de Kareena Kapoor et Aamir Khan est sorti sur Disney + Hotstar à 19 h

Ranveer Singh a créé une tempête sur les réseaux sociaux en partageant des photos de sa séance photo pour le magazine People. L’acteur a tout dévoilé et a posé nu pour la séance photo audacieuse. Après que les photos soient devenues virales, plusieurs plaintes ont été déposées contre Ranveer et beaucoup ont affirmé qu’il avait blessé les sentiments des femmes.

Dans une interview avec People Magazine, Ranveer Singh a parlé de poser nu pour la séance photo et des gens qui le critiquaient. Il a dit: «C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été putain de nu. Tu peux voir ma putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est être nu. Je peux être nu devant un millier de personnes ; Je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise.

