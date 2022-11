Aamir Khan à Hrithik Roshan : Looks poivre et sel de beaux mecs de Bollywood qui ont fait s’arrêter tout le monde [VIEW PICS]

Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan et bien d’autres – des stars de Bollywood qui ont fièrement affiché leur look sel et poivre et ont conquis les cœurs.