Aamir Ali parle de sa fille séjournant avec son ex-femme Sanjeeda Shaikh et de la façon dont son mariage brisé l’a secoué

Aamir Ali et Sanjeeda Shaikh ont maintenu leur silence digne pendant leur divorce, la séparation du couple a brisé des millions de cœurs car ils étaient le couple de célébrités télévisées le plus aimé et le plus populaire. tandis qu’Aamir et Sanjeeda ont divorcé, leur fille Arya était la plus grande préoccupation pour eux car les deux parents voulaient qu’elle vive avec eux. Cependant, Sanjeeda a pris la garde uniquement et est maintenant seule à s’occuper de sa fille Arya et ne permet même pas à Aamir de la rencontrer, selon des informations.

Aamir, lors de sa récente interaction, a parlé des informations selon lesquelles il n’aurait pas été autorisé à rencontrer sa fille Arya par l’ex-femme Sanjeeda, à laquelle il a dit que c’était un sujet très “sensible” pour lui et qu’il ne souhaitait pas parler car malheureusement tout est blâmé sur les hommes dans cette société et il ne veut jouer aucune carte. Aamir a admis que la séparation de l’ex-femme Sanjeeda l’avait secoué. Parlant de son mariage raté lors d’une interaction avec le Bombay Times, Aamir a déclaré: ” Si COVID-19 peut nous frapper, tout peut arriver. Relations ka tootna toh phir bahut chhoti baat hoti hai. Pendant la pandémie, j’ai eu beaucoup de temps d’introspection. J’ai commencé à regarder les points positifs, que ce soit à cause du COVID-19 ou de ma relation ratée. J’ai appris à passer à autre chose”

Aamir a même nié être en contact avec Sanjeeda maintenant, car elle a pris l’entière garde de sa fille et est maintenant en mesure de ne pas permettre à l’autre parent de rencontrer la fille en raison d’être son seul tuteur. Sanjeev n’a jamais non plus parlé de son divorce avec Aamir, seulement lorsque des informations selon lesquelles elle n’aurait pas permis à Aamir de rencontrer sa fille se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet. vie plus que personnelle.