Aaliyah Kashyap s’ouvre sur les allégations #MeToo contre son père Anurag Kashyap

Anurag Kashyap est extrêmement proche de sa fille Aaliyah Kashyap. Récemment, Aaliyah a parlé des allégations de MeToo contre son père et de la façon dont elles l’ont affectée. En septembre 2020, l’actrice Payal Ghosh avait accusé Anurag de harcèlement sexuel. Le cinéaste, cependant, avait nié l’allégation et l’avait qualifié de « mensonge absolu ».

Aaliyah est récemment apparue dans « Invite Only Season 2 » de Zoom et a déclaré que les allégations de MeToo la dérangeaient le plus car il s’agissait d’une fausse représentation du personnage de son père.

« Les affirmations #MeToo m’ont beaucoup dérangé. La haine ne m’atteint pas, c’est la fausse représentation de son personnage qui me dérange. Les gens pensent que c’est un homme terrible, mais demandez à quelqu’un de proche et ils diront qu’il est le plus gros ourson en peluche que vous rencontrerez jamais », a déclaré Aaliyah.

Aaliyah a en outre partagé que la situation lui donnait « de l’anxiété ». Elle a déclaré: «C’est ce qui me donne de l’anxiété, et pas vraiment de la haine. Je sais que toute la haine que je ressens pour lui vient de gens qui n’ont rien de mieux à faire de leur vie. Mon père a également essayé de faire plus d’efforts pour garder ses affaires loin de moi parce qu’il ne veut pas que cela aggrave mon anxiété.

Plus tôt cette année, Aaliyah avait parlé de lutter contre de graves problèmes de santé mentale sur sa chaîne YouTube. Elle a révélé qu’elle souffrait d' »anxiété et de dépression depuis que je suis adolescente », mais que cela a été difficile pour elle après novembre de l’année dernière.

« J’ai toujours fait face à l’anxiété et à la dépression depuis mon adolescence, donc peut-être depuis l’âge de 13-14 ans. J’ai toujours géré ça par intermittence, mais ça n’a jamais été si mal que je ne puisse plus y faire face. Il a toujours été facile pour moi de m’en sortir. Si je voulais vraiment m’en sortir, je le pourrais. Tout était dans ma tête, ça ne m’a jamais dérangé au point que c’était comme ruiner ma vie. Cela n’interférait pas avec ma vie. Comme si je me sentirais déprimé et anxieux, mais je pourrais m’en sortir. Depuis lors, je n’ai tout simplement pas pu m’en sortir, ce qui est étrange pour moi, car généralement, il est si facile pour moi de m’en sortir. Je vais faire une thérapie ou une séance de conseil et tout ira bien pendant des mois ou des semaines. Mais c’était vraiment dur pour moi après novembre. J’étais juste très bas, je pleurais constamment, j’avais l’impression qu’il n’y avait aucun but à ma vie, comme si je ne voulais pas exister ou faire quoi que ce soit. Je pensais que j’étais un fardeau pour tout le monde et toutes ces pensées négatives interrompant dans ma tête qui ne sont évidemment pas vraies. Mais c’est ce que j’ai ressenti », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que lors de sa visite chez un psychiatre, on lui avait diagnostiqué un trouble panique et qu’elle se sentait mieux après avoir pris des médicaments.

Pour les non avertis, Aaliyah poursuit actuellement des études supérieures aux États-Unis.