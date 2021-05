Aaliyah Kashyap laisse tomber le look post-angioplastie de papa Anurag Kashyap, sachez ce que le cinéaste a partagé

Le cinéaste-acteur Anurag Kashyap a récemment subi une angioplastie à Mumbai une semaine après s’être plaint de douleurs thoraciques. Maintenant après la procédure, sa fille Aaliyah Kashyap a posté une vidéo amusante de la cinéaste sur sa story Instagram. Dans la vidéo, on voit Anurag arborer un regard chauve avec un unibrow touffu et souriant diaboliquement tandis qu’un masque noir pend autour de son cou.

Pendant ce temps, dans un communiqué, le représentant d’Anurag avait confirmé son angioplastie en déclarant: « Oui, il a subi une angioplastie. Il récupère maintenant. Merci de votre inquiétude. »

Kashyap a également rompu son silence sur les réseaux sociaux en partageant une photo de retour majeure des décors du réalisateur de Ram Gopal Varma « Satya ». La photo présente également Saurabh Shukla et Urmila Matondkar qui ont joué des rôles clés dans le film.

Anurag l’a légendé comme « Throwback SATYA… Avec Gerard Hooper le directeur de la photographie, @urmilamatondkarofficial @saurabhshuklafilms photo avec l’aimable autorisation de @rgvzoomin. »

Plus tôt lors d’une interaction exclusive avec DNA, lorsqu’on a demandé à RGV s’il était en contact avec Anurag, il avait répondu : « Non, je veux dire, de temps en temps nous sommes en contact parce que nous ne travaillons pas ensemble, il n’y a aucune raison pour l’un de nous pour entrer en contact les uns avec les autres. Probablement, quelque chose qu’Anurag voit et il m’envoie un message et je lui envoie aussi un texto. Au-delà de cela, il n’y a pas d’aspect régulier de se rencontrer et de parler, cela n’arrive pas du tout.

Interrogé sur toute possibilité de collaboration, Varma a poursuivi en disant: « Pas vraiment, parce que la raison en est des personnes très fortes et individualistes, je ne me connecte pas à la sensibilité d’Anurag à la mienne. Pendant ‘Satya’, il écrivait juste, il n’avait pas d’autre choix que d’écrire ce que je lui ai demandé d’écrire à cause de sa position à l’époque. Maintenant, il s’est fait un nom et il fait des films. Pourquoi voudrait-il faire ça ? Pas deux des personnes fortement indépendantes peuvent réellement collaborer et faire un projet, cela ne peut jamais arriver. »