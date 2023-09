Aaliyah Kashyap, la fille d’Anurag Kashyap, parle de la prise de poids, des insécurités et de la santé mentale, se souvient avoir été humiliée

Aaliyah Kashyap est l’une des enfants stars connue pour ses déclarations virales et choquantes. Elle est la fille du cinéaste Anurag Kashyap et monteur de films Aarti Bajaj. Aaliyah a partagé son point de vue sur de nombreuses choses sur sa chaîne YouTube. La jeune qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines pour ses fiançailles avec Shane Gregoire a fait la une des journaux en s’ouvrant sur son parcours de prise de poids, ses insécurités et a également partagé une triste histoire d’avoir été traitée de « grosse » par quelqu’un qu’elle connaît.

Aaliyah Kashyap, la fille d’Anurag Kashyap, partage qu’elle est très inquiète quant à son apparence

Aaliyah, qui publie du contenu sur YouTube tous les deux jours, a récemment partagé une vidéo intitulée Exposingour Insecurities. Elle a également été rejointe par son fiancé Shane Gregoire. Aaliyah partage qu’elle n’est pas très sûre de son corps et de son poids en ce moment. Et elle trouve fou à quel point cela affecte la santé mentale. Aaliyah Kashyap partage qu’elle a été effrayante toute sa vie. Et peu importe combien elle mangeait, elle ne prendrait tout simplement pas de poids. C’était la même chose avec sa mère, Aarti Bajaj, partage Aaliyah, établissant le lien génétique avec la question du poids.

Aaliyah Kashyap, la fille d’Anurag Kashyap, parle de sa prise de poids

La jeune star révèle qu’il y a environ deux ans, elle a commencé à prendre du poids lorsqu’elle a commencé à prendre des antidépresseurs. Au cours de la dernière année et demie, Aaliyah a pris environ 12 à 13 kg. Elle partage que c’est un énorme changement par rapport à ce qu’elle était. Au départ, Aaliyah était très heureuse de prendre du poids, mais la prise de poids ne s’est pas arrêtée. Aaliyah a commencé à avoir une relation malsaine avec la nourriture. Cela a également affecté sa santé mentale. À cela s’ajoutaient les commentaires de personnes qui avaient remarqué sa prise de poids.

Aaliyah Kashyap à propos des personnes qui ont remarqué sa prise de poids

La fille du cinéaste des Gangs de Wasseypur révèle que sa prise de poids était trop élevée par rapport à l’idéal. Les gens ont également commencé à le remarquer sur Instagram et YouTube. Et puis ils laisseraient des commentaires à ce sujet, ce qui, selon Aaliyah, n’est pas nécessaire. » J’étais tellement bouleversée et chaque fois que je recevais un commentaire, je me sentais encore plus mal. Je pensais : » Oh mon Dieu, les gens le remarquent… « , dit-elle. À l’heure actuelle, la fille d’Anurag Kashyap se trouve dans une bien meilleure position dans son esprit. Même si elle n’est toujours pas satisfaite de son apparence et ne se sent toujours pas en sécurité, elle a désormais un état d’esprit plus sain.

Aaliyah Kashyap se souvient avoir été qualifiée de grosse au visage

Aaliyah a raconté un incident lorsqu’elle a appelé une massothérapeute à la maison. Elle a appelé la masseuse après une interruption d’environ un an. Et la dame a commenté à quel point Aaliyah était devenue grosse depuis la dernière fois qu’elle l’avait vue. Aaliyah se souvient avoir pleuré pendant qu’elle se faisait masser.