Aaliyah arrive en streaming mais sa succession n’en est pas contente

Les fans d’Aaliyah réclament depuis des années que son catalogue soit disponible en streaming. Il semble que leur attente sera bientôt terminée.

Près de 20 ans après sa mort tragique, le catalogue de la princesse du R&B sera disponible en streaming à partir du 20 août, a annoncé Barry Hankerson, son oncle et fondateur du label Blackground Records, dans une interview à Billboard publiée jeudi.

La musique d’Aaliyah se déroulera dans un ordre presque chronologique, à commencer par la sortie de son album « One in a Million », qui a vendu le disque de platine, selon un communiqué de presse. Les albums « ΛΛLIYΛH » et « I Care 4 U » suivront respectivement les 10 septembre et 8 octobre.

Alors qu’est-ce qui a pris si longtemps ? Le retard, selon Hankerson, est dû à des désaccords avec la succession d’Aaliyah qui, selon lui, avait précédemment exprimé le souhait de retirer son catalogue du marché.

« Nous avons eu une conversation selon laquelle (Diane Haughton, la mère d’Aaliyah) ne voulait pas que la musique sorte, et quoi que ma sœur m’ait dit, j’ai essayé de faire ce qu’elle voulait que je fasse », a déclaré Hankerson lors de l’interview de Billboard.

«En tant que parent, je comprendrais si elle ne voulait pas que la musique sorte. Car qui veut entendre la voix de ta fille qui est partie ? Alors quand elle m’a dit ça, j’ai dit : ‘D’accord, nous ne l’éteignons pas. Je ne sais pas quand, mais un jour nous le ferons.' »

Née Aaliyah Haughton, la chanteuse est décédée dans un accident d’avion aux Bahamas en 2001 à l’âge de 22 ans. Ce mois-ci marque le 20e anniversaire de sa mort.

La succession d’Aaliyah a répondu à l’accord dans une déclaration par l’intermédiaire de l’avocat Paul LiCalsi et a déclaré qu’elle n’avait « pas été informée » de la diffusion en continu du catalogue du défunt chanteur.

« Pendant près de 20 ans, Blackground n’a rendu aucun compte à la succession avec une quelconque régularité conformément à ses contrats d’enregistrement. De plus, la succession n’a été informée de la sortie imminente du catalogue qu’une fois la transaction conclue et les plans Le domaine a exigé que Blackground fournisse un compte rendu complet de ses revenus passés et une divulgation complète des termes de son nouvel accord pour distribuer la musique d’Aaliyah sous embargo depuis longtemps », indique le communiqué.

Dans une déclaration distincte publiée sur Twitter, l’Estate a condamné les actions visant à « sauter le travail de la vie d’Aaliyah ».

Le renouveau de la musique d’Aaliyah intervient après des années de spéculations selon lesquelles son catalogue se dirigerait vers les services de streaming. En août 2020, le domaine a annoncé que sa musique serait disponible en streaming « dans le futur proche. »

À l’occasion de ce qui aurait été son 42e anniversaire, la succession d’Aaliyah a publié une déclaration sur l’absence notable de la chanteuse sur les plateformes de streaming.

« Nous vous entendons et nous vous voyons. Bien que nous partagions vos sentiments et votre désir de publier la musique d’Aaliyah, nous devons reconnaître que ces questions ne sont pas sous notre contrôle et, malheureusement, prennent du temps », indique le communiqué.

« Notre incapacité à partager la musique et l’art d’Aaliyah avec le monde a été aussi difficile pour nous que pour vous tous. Notre priorité a toujours été et restera la musique d’Aaliyah. »

