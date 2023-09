Aaliya Siddiqui, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, a demandé à quitter sa maison de Dubaï pour non-paiement du loyer : rapport

Selon un article de presse, Aaliya Siddiqui, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, a été priée de quitter son domicile à Dubaï en raison du non-paiement de son loyer.

L’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, vit avec leurs enfants, leur fille Shora et leur fils Yani à Dubaï. Si l’on en croit les informations des médias, Aaliya a reçu un avis d’évacuation du gouvernement de Dubaï. Comme l’a rapporté ETimes, des responsables du Centre des litiges locatifs de Dubaï ont rendu visite à Aliya à sa résidence avec un avis d’évacuation.

Aaliya a reçu un avis d’évacuation du gouvernement de Dubaï pour non-paiement du loyer. Le portail a cité une source qui a déclaré qu’après l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay, Nawazuddin a dû effectuer des transactions financières, mais qu’il n’a pas fait le nécessaire.

Apparemment, l’avis ordonnait à Aaliya d’évacuer la propriété pour non-paiement du loyer et exigeait une valeur locative de 27 183,00 dirhams (Rs 6 14 586 après conversion). Si elle ne le fait pas, des poursuites judiciaires seront engagées. Selon les informations fournies dans le rapport, Aliya s’adressera aujourd’hui à l’ambassade indienne à Dubaï.

En mai, le portail citait Aaliya, déclarant que Nawazuddin leur rendait visite pour un problème de propriété. Elle a même exprimé que l’accord immobilier de Dubaï devrait être remplacé par le nom de Nawazuddin. Aaliya a déclaré au portail médiatique : « Il sera le fournisseur, et si quelque chose ne va pas ici pour nous, cela leur donnera plus de sécurité s’il tient les rênes. »

Plus tôt cette année, Aaliya a participé à Bigg Boss OTT 2 et a été expulsée au cours de la deuxième semaine de l’émission. Après avoir été éliminée, Aaliya a parlé à DNA et elle a évoqué la partialité de l’hôte Salman Khan à son égard. Lorsqu’on a demandé à Aaliya si elle était ciblée pour avoir discuté de sa vie dans la maison, Aaliya a répondu : « Maine apne baare mein baat kar li, par uss baat ko le ke mujhe target karna, yeh mujhe samaj nahi aaya (Oui, j’ai partagé mon passé dans la maison, mais je ne comprenais pas pourquoi j’étais ciblé pour ça). Tout le monde parlait de sa vie personnelle.

Aaliya a même partagé son point de vue sur le commentaire de Salman à son sujet pendant le week-end Ka Vaar et a affirmé que Khan avait un parti pris à son égard, car il soutenait Nawazuddin. Lorsqu’on lui a demandé si Salman était partial, elle a répondu « 100 % » et a poursuivi : « Salman unhi ka saath denge jo unke ird-gird hai. Ek star, dusre star ko hi supporte karenge (Salman soutiendra ceux qui sont proches de lui. A une étoile soutiendra une autre étoile). »