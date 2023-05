Aahana Kumar crie après qu’un fan ait essayé de la toucher lors d’un événement, la vidéo devient virale

L’actrice de télévision Aahana Kumar, qui a été vue dans Agent Raghav – Crime Branch avec Sharad Kelkar, s’est mise en colère lorsqu’un fan a tenté de la toucher en cliquant sur une photo avec elle et la vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, l’actrice qui portait un sari, peut être vue en colère lorsqu’un fan a tenté de lui toucher la taille en cliquant sur une photo lors d’un événement à Mumbai samedi. On peut entendre l’actrice dire « ne me touche pas ».





Ce n’est pas la première fois qu’une actrice s’énerve lorsqu’un fan tente de la frapper. Plus tôt, Malaika Arora a été surprise et visiblement effrayée lorsque quatre hommes ont formé un cercle près d’elle, et une personne s’est approchée trop près pour une photo alors qu’elle sortait de l’aéroport et se dirigeait vers son domicile. Malaika l’a arrêté avec sa main et a dit: « Aaram se (Soyez prudent). » Malaika lui a demandé de s’éloigner des lieux. La vidéo a été enregistrée et publiée par Filmygyan Instagram avec la légende : « Les fans se rapprochaient trop de Malaika, et elle a dit : « Aram se ».





Dès que la vidéo a été publiée, plusieurs utilisateurs ont soutenu la préoccupation d’Arora. Alors que quelques autres ont profité de ce moment pour se moquer d’elle. Un utilisateur a écrit : « Aise logo k paas bhi kyu jana jiss fans ki value na ho (pourquoi approcher de telles personnes qui n’ont aucune valeur pour les fans). » Un autre utilisateur a écrit : « Pourquoi alors qu’ils ne vous respectent même pas. » Un internaute a écrit : « Kahan se aate hain ye fans bon marché (d’où viennent ces fans bon marché). » Un autre internaute a écrit : « 4 hommes l’entourent… Trop près. J’aurais peur si j’étais elle. » Un utilisateur a ajouté : « C’est ennuyeux quand quelqu’un intervient dans votre espace personnel. » Un internaute a ajouté : « Larki ko kuch boli bhi hai ye (elle a dit quelque chose à la fille). »