Aaftab Poonawala a dit qu’il avait étranglé ma fille : le père de Shraddha Walkar

Aaaftab Amin Poonawala avait révélé au père de Shraddha Walkar qu’il l’avait « étranglée » de « ses propres mains », a témoigné lundi le père de la victime devant un tribunal de Delhi qui enregistrait les déclarations des témoins dans l’affaire du meurtre sensationnel.

Le père a également témoigné de la déclaration de Poonawala selon laquelle après avoir étranglé la victime, il a acheté une scie, lui a coupé les poignets et les a mis dans un sac poubelle.

Shraddha Walkar, qui était en couple avec l’accusé Poonawala (28 ans), aurait été étranglé par ce dernier le 18 mai de l’année dernière. L’accusée aurait démembré son corps, conservé les parties du corps dans un réfrigérateur et jeté celles-ci dans des endroits désolés à travers Delhi pendant plusieurs jours pour esquiver la police et le public.

De nombreuses parties du corps ont été retrouvées plus tard dans une forêt près de la maison de l’accusé.

Vikas Madan Walkar, qui a été interrogé en tant que témoin à charge par le procureur général devant le juge des sessions supplémentaires Manisha Khurana Kakkar, a déclaré qu’il s’était rendu au poste de police de Mehrauli le 11 novembre 2022, où les policiers lui ont demandé s’il reconnaissait Poonawala. .

« J’ai répondu par l’affirmative et j’ai dit qu’il s’agissait de Poonawala, qui vivait avec ma fille depuis trois ans. J’ai également informé la police qu’il s’était disputé avec ma fille et l’avait battue à plusieurs reprises », a déclaré Vikas Walkar.

Il a dit qu’au poste de police, il a vu des responsables interroger Poonawala sur le transfert d’un montant du compte de Shraddha le 20 mai (deux jours après le meurtre). Poonawala est devenu perplexe et a déclaré que rien de tel ne s’était produit, a-t-il déclaré.

« Sur ma demande de Poonawala pour savoir où était ma fille, il a dit qu’elle n’était plus… », a déclaré Vikas Walkar.

« J’ai été choqué et j’ai commencé à avoir des vertiges. Quand j’ai récupéré après un certain temps, Poonawala a commencé à révéler comment il avait tué ma fille. Il m’a dit qu’il s’était disputé avec ma fille le 18 mai 2022 à leur résidence de Chhatarpur et m’a en outre informé que il avait étranglé Shraddha de ses propres mains », a-t-il dit.

Le père de la victime a déclaré que Poonawala lui avait également dit qu’après avoir tué Shraddha, il avait acheté un « aari » (scie), deux lames supplémentaires, un marteau, etc. dans une quincaillerie et la nuit, lui avait coupé les deux poignets et les avait mis dans un polyéthylène ou sac poubelle.

Vikas Walkar a également déposé pour avoir rencontré Poonawala pour la première fois après la mort de sa femme en janvier 2020, lorsque Shraddha a amené l’accusé chez son père à Mumbai.

Lorsque la famille s’est opposée à la décision de Shraddha d’opter pour une relation avec Poonawala en 2019, la victime a déclaré qu’étant une femme de 25 ans, elle était capable de prendre ses propres décisions et que son père pouvait bien supposer que désormais, elle a cessé d’être sa fille, a déclaré Vikas Walkar.

L’interrogatoire principal du père de la victime se poursuivra le 5 août.

Selon le Code de procédure pénale (CrPC), les témoins sont interrogés par le procureur à l’appui de la thèse de l’accusation et à l’issue de l’interrogatoire principal, l’avocat de la défense contre-interroge les témoins.

