"Aaftab Poonawala a broyé les os de Shraddha Walkar dans un mélangeur," Dites flics

Aaftab Poonawala avait utilisé une machine à découper et à meuler le marbre sur les os de son partenaire Shraddha Walkar avant de s’en débarrasser. Sa tête a été éliminée après trois mois, selon l’acte d’accusation déposé dans l’affaire. L’acte d’accusation de 6 600 pages de la célèbre affaire de meurtre dans un réfrigérateur à Delhi énumère des détails horribles sur le meurtre et l’élimination du corps. Entre autres choses, il mentionne également que le 18 mai, après avoir tué Shraddha, Poonawala avait dîné sur un rouleau de poulet apporté de Zomato.

Shraddha Walkar et Aaftab Poonawala avaient déménagé à Delhi en mai de l’année dernière, mais la relation était fragile et les deux se sont disputés sur plusieurs problèmes, notamment les dépenses et les multiples copines d’Aftaab. Il avait des copines “de Delhi à Dubaï”, mentionne la feuille de route.

Le 18 mai, les deux avaient l’intention d’aller à Mumbai, mais tout à coup, Aaftab Poonawala a fait annuler le billet. Cela a été suivi d’une autre dispute sur les dépenses et dans le feu de l’action, Aaftab Poonawala l’a étranglée.

L’acte d’accusation indique qu’il a d’abord pensé à emballer le corps dans un sac en plastique et à s’en débarrasser. Il avait même acheté un sac, mais avait rejeté l’idée en pensant qu’il se ferait prendre immédiatement. Finalement, il décida de découper le corps et acheta une scie, un marteau et trois couteaux.

Plus tard, il a dû utiliser un chalumeau, notamment pour séparer les doigts.

Le corps a finalement été coupé en 35 morceaux et conservé au réfrigérateur. La facture indique qu’Aaftab sortait les paquets du réfrigérateur et les gardait dans la cuisine chaque fois que ses copines venaient lui rendre visite.