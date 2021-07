Aadi Alahan de Coronation Street sur une romance choc avec Summer Spellman

La star de CORONATION Street, Adam Hussain, a révélé sa première histoire d’amour pour son personnage Aadi Alahan.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV ont vu Aadi Alahan (Adam Hussain) susciter un nouvel intérêt amoureux pour Summer Spellman (Harriet Bibby).

Adam Hussain a parlé de sa future histoire d’amour[/caption]

Ses sentiments seront explorés au cours des prochaines semaines.

Aadi est généralement ridiculisé pour son manque d’expérience avec les filles, mais sa chance commence-t-elle à changer ?

Adam a dit Espion numérique: « Je dirais qu’Aadi s’intéresse à Summer, ouais !

«Il a traversé ces années de puberté adolescente et maintenant il concentre son attention sur les filles, donc il est définitivement intéressé par une romance avec quelqu’un.

L’été a attiré l’attention d’Aadi[/caption]

« L’été a certainement attiré son attention. Je pense qu’ils pourraient être un bon couple parce qu’ils sont tous les deux intelligents, doux et innocents.

« Eh bien, c’est l’été ! Aadi peut rire et être un peu espiègle parfois.

« Mais en fin de compte, ce n’est qu’un jeune garçon innocent qui a développé des sentiments pour une fille. »

Parlant de jouer à Aadi depuis un an maintenant, Adam a partagé : « Ce fut une expérience ! J’ai beaucoup appris. J’ai pu grandir en tant qu’acteur et en tant que personne aussi.

Adam a joué Aadi pendant un an maintenant alors qu’il était refondu[/caption]





Adam a parlé de la façon dont il a grandi sur le savon[/caption]

« J’ai trouvé ça un peu nerveux et maladroit d’entrer après avoir remplacé quelqu’un qui était dans la série depuis si longtemps.

« Mais après un certain temps, le public s’est développé vers moi et j’ai grandi de plus en plus. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas vraiment fait beaucoup de comédie avant Corrie. C’était juste principalement des rôles dans le drame et le théâtre.

«Mais dans les scènes d’Aadi avec sa famille, il est bon de jouer et d’apporter un peu de légèreté dans certaines situations sombres et sérieuses. C’est un bon rire.





Adam s’est bien installé avec les jeunes membres de la distribution comme il l’a admis : « Moi-même, Tanisha, Harriet, Max, Millie Gibson (Kelly) et Elle Mulvaney (Amy), nous sommes tous de grands amis. C’est comme l’école pour nous !

«Nous entrons, nous socialisons et nous nous entendons. Nous nous rencontrons de temps en temps en dehors du travail. Nous allons au bowling ou au karting, maintenant que nous y sommes autorisés. Nous sommes comme une petite famille.

En taquinant la suite pour Aadi, Adam a révélé : « J’adorerais avoir un scénario basé sur les problèmes ! En fin de compte, il y a certainement un scénario à venir qui pourrait impliquer la romance d’Aadi avec quelqu’un.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur ITV ou en streaming sur ITV Hub.