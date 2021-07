Aadhya Anand se démarque par ses talents d’actrice dans Bombay Begums de Netflix

L’âge est souvent une référence pour les compétences, mais les jeunes de nos jours battent les barrières de l’âge pour devenir des individus prospères dotés d’un talent inné. Aadhya Anand est l’un de ces acteurs émergents qui a à peine seize ans et a déjà fait de nombreuses apparitions sur scène et au cinéma et a remporté des lauriers partout dans le monde. Elle navigue entre sa vie professionnelle et ses études avec calme et pense que l’éducation ne doit pas être laissée de côté tout en poursuivant vos rêves. La popularité d’Aadhya Anand a grimpé en flèche avec la sortie de l’émission populaire de Netflix, « Bombay Begums », qui présente cinq femmes différentes à différentes étapes de leur vie, essayant de tout équilibrer dans la ville animée de Mumbai.

Aadhya Anand a toujours travaillé depuis qu’elle a acquis la connaissance, pour s’améliorer dans le métier. Né et élevé à Singapour,. Aadhya Anand a fait de nombreuses apparitions dans des émissions de cinéma et de télévision singapouriennes. ‘A Yellow Bird’ et Utter 2016: One hour to daylight, étaient tous deux des films acclamés par la critique. Un oiseau jaune s’est rendu au festival de Cannes et a fait tourner les têtes de nombreux cinéastes qui ont été choqués par la représentation sérieuse des talents de réalisateur et d’acteur de l’équipe. Aadhya Anand a joué un rôle central dans des émissions de télévision singapouriennes primées aux niveaux national et international, telles que « Lion Mums » 2 et 3, Whoopie’s World Season 1-4, Menantu International 2, Word Whizz, Slime Pit. Elle est absorbée par sa vie professionnelle sans aucune intention de reculer maintenant. Aadhya a choisi les rôles avec soin et a 2 projets convoités à venir pour lesquels elle commencera bientôt à tourner.

Aadhya Anand partage la raison pour laquelle il travaille à un si jeune âge. Elle dit: « Pour certains, jouer le rôle peut sembler une corvée, mais pour moi, c’est l’endroit le plus apaisant sur Terre. Je peux jouer différents personnages, apprendre différentes langues et acquérir de nouvelles compétences. Le casting de Bombay Begum était le plus émerveillé moment pour moi où j’ai rencontré des acteurs réputés qui m’ont continuellement encouragé à donner le meilleur de moi-même. Le cinéma singapourien a été très gentil avec moi et c’est la raison pour laquelle je me suis aventuré dans des rôles plus sérieux. On me demande souvent de choisir entre la télévision ou le cinéma. Ma réponse reste toujours le même. Si c’est un personnage qui est stimulant, unique et nécessite des efforts, je suis partant. Le Web devient le hub ultime des films et des émissions de télévision et avec des séries Web aussi engageantes que BOMBAY Begums. Alors je’ Je suis prêt à relever le défi avec ce médium et tous les acteurs où je peux mettre mes compétences à l’œuvre.

Avis de non-responsabilité – Contenu du bureau de la marque