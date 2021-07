Aadat : ​​la nouvelle chanson de Mahii Singh Rajput avec une histoire touchante est maintenant disponible | Actualités musicales

Le clip de la chanson est tourné dans la ‘City Beautiful’ Chandigarh. Mahii Singh Rajput a créé sa première chanson, Aadat, avec une histoire très émouvante et touchante. La vidéo raconte l’histoire d’une fille aveugle, interprétée par Mahii Singh Rajput, qui souffre également d’un cancer. Le personnage, Mahii, est un chanteur en herbe. Et l’histoire tourne autour de son parcours pour réaliser ses rêves de chanteuse. Être une patiente cancéreuse, comment elle se bat avec les situations en cours et comment elle gagne enfin le cœur des gens, sur les plateformes en ligne, après sa mort.

L’histoire tourne autour d’un amour inconditionnel où, après avoir su que Mahii ne survivra pas plus d’un mois, comment son petit ami la motive et l’encourage à chanter. L’histoire devient plus émouvante, lorsque le petit ami de Mahii, joué par Sunny Sachdeva, a organisé un faux concert live pour Mahii, afin qu’elle puisse ressentir le succès en tant que chanteuse avant de mourir et comment cette vidéo devient virale sur les plateformes en ligne. Écrit par Mahii Singh Rajput elle-même, la belle chanson est chantée par Shubham Raj Nikumbh et Shikha Joshi. L’histoire et le concept sont également écrits par Mahii Singh Rajut et sont dirigés par Anmol Kamboj.

Mahii Singh est pourtant d’une beauté époustouflante dans la chanson, simple et innocente. C’est un dicton bien connu que, quel que soit le type de personnage qu’un acteur choisit de représenter, la clé est de faire un effort supplémentaire, et Mahii Singh Rajput l’a prouvé grâce à ses talents d’actrice. Mahii Singh Rajput a joué le personnage, en tant que fille aveugle et en tant que chanteuse en herbe, si magnifiquement que l’on peut réellement ressentir la passion d’une chanteuse et la lutte et la douleur d’une patiente cancéreuse dans ses yeux, ses expressions et à travers tout son langage corporel. .

Née et élevée à Delhi, Mahii Singh Rajput a commencé à pratiquer la danse et le théâtre à l’âge de 4 ans. À l’âge de 19 ans, elle a commencé sa carrière professionnelle en tant que mannequin. Elle est arrivée à Mumbai en 2019 et a suivi son diplôme d’acteur à l’Académie de télévision indienne – ITA.

Mahii Singh Rajput a toujours été un étudiant très brillant. Elle a obtenu son diplôme B.tech de l’IIT Delhi et son diplôme en gestion de l’IIM Indore. Étant un étudiant si brillant, il est toujours difficile de changer de carrière pour une profession complètement différente. Mais comme toujours devrait être le cas, les rêves l’ont emporté sur les attentes. Même sa famille la soutenait. Son père, étant enseignant, a toujours voulu qu’elle fasse un travail gouvernemental. Mais ici aussi, l’amour de sa fille a gagné.

Comme s’il était l’un des meilleurs universitaires, un bon danseur et acteur et bien sûr incroyablement beau, le dieu lui a également offert un beau cœur. Elle aide son père à diriger une ONG « Vision ».

Mahii Singh Rajput aime et participe activement aux activités parascolaires depuis ses années d’école. Elle a plus de 40 certificats gagnants. En dehors de cela, elle aime beaucoup voyager. Elle a fait du parachutisme depuis Hyderabad, du saut à l’élastique et du rafting depuis Rishikesh, de la plongée sous-marine depuis Goa et a visité des sites de suivi tels que Manali, Kedarnath, Chadar Trek au Ladakh, Munnar au Kerala.

Ayant réalisé son premier projet, Mahii Singh Rajput travaille en parallèle sur trois autres projets en tant que productrice et actrice. Elle s’attend à ce que ses prochains albums sortent très bientôt avec des compositeurs et chanteurs de renom comme Ankit Tiwari et Javed Ali.

