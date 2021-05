Aadar Jain se fiance avec sa petite amie Tara Sutaria? L’acteur renverse les haricots | Nouvelles des gens

New Delhi: La prochaine star de la génération Bollywood, Aadar Jain, sort avec l’actrice Tara Sutaria de « Student Of The Year 2 » et ce n’est pas un secret. Le duo a été aperçu plusieurs fois ensemble et Tara a également assisté au mariage de son frère Armaan Jain.

Dans une récente interview avec ETimes, On a demandé à Aadar Jain si ils sont prêts à franchir le pas et à se fiancer de sitôt. Le cousin de Ranbir Kapoor a déclaré: « La seule chose que je dirai à propos de moi et de Tara, c’est que nous sommes dans un espace très heureux en ce moment ».

Sans en révéler davantage, l’acteur a déclaré qu’il était « heureux » en ce moment. Hmmm … on dirait que l’engagement peut attendre un moment.

Sur le plan du travail, Aadar a été vu pour la dernière fois dans ‘Hello Charlie, sorti numériquement le 9 avril 2021. Le film était dirigé par Pankaj Saraswat et produit par Farhan Akhtar et Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani.

Parlant de ses projets à venir, il a déclaré: « Deux ou trois choses vont arriver très bientôt et je suis ravi d’en parler le moment venu. Pour l’instant, je n’ai pas le droit d’en parler. »

Un film avec sa petite amie Tara Sutaria? « Je ne peux rien dire tant que les fabricants ne l’ont pas annoncé », a-t-il plaisanté.