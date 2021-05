Aadar Jain BRISE LE SILENCE sur sa relation avec Tara Sutaria, l’étudiante de l’année 2

Ce jeune acteur de Bollywood Aadar Jain, qui a récemment été vu dans le film « Hello Charlie » sur Amazon Prime Video, et l’actrice de « Marjaavaan » Tara Sutaria sont en couple, n’est pas un secret.

Après que Tara ait été photographiée au mariage du frère d’Aadar, Armaan Jain l’année dernière, les deux ont officialisé leur relation sur Instagram le jour de son anniversaire plus tard en 2020. Et depuis lors, le duo a été aperçu ensemble à plusieurs reprises, notamment lors de la fête de Noël annuelle de Kapoor et à l’aéroport de Mumbai partant pour des vacances aux Maldives entre autres occasions. On peut dire qu’ils ont été à peu près inséparables.

Maintenant, dans une discussion exclusive avec ETimes, interrogé sur leur relation, Aadar a déclaré qu’il aimait garder sa vie personnelle et privée séparée avant d’ajouter: « La seule chose que je dirai à propos de moi et de Tara, c’est que nous sommes très heureux l’espace maintenant. «

Lorsqu’on leur a demandé s’ils prévoyaient de se fiancer de sitôt, Aadar a réitéré que tout ce qu’il sait à l’heure actuelle, c’est qu’il est un homme «heureux».

Sur le plan du travail, Aadar a révélé que deux ou trois choses sont en cours, mais il ne peut divulguer les détails que lorsque le bon moment viendra. «Pour l’instant, je n’ai pas le droit d’en parler», a-t-il déclaré. À propos de son association avec sa petite amie Tara à l’écran, Aadar a déclaré qu’à moins que les fabricants n’annoncent quoi que ce soit, il ne peut pas en parler.

Pendant ce temps, Aadar, qui s’est récemment fait vacciner, a exhorté tous les Indiens à se faire vacciner pour soutenir les travailleurs de la santé et de première ligne qui ont travaillé sans relâche tout au long de la pandémie.

Aadar a déclaré: « Nous pouvons tous être des citoyens responsables en nous faisant vacciner. Nos professionnels de la santé travaillent jour après jour pour essayer de nous protéger du virus et maintenant nous pouvons tous faire notre part en protégeant notre santé et en nous faisant vacciner. »

Il a ajouté: «Je remercie tous les guerriers de première ligne, les médecins et le personnel médical pour tous leurs sacrifices et leur dévouement en ces temps difficiles. Je voudrais sincèrement exhorter tout le monde à s’inscrire et à se faire vacciner dès que possible. Cela nous aidera vaincre ce virus et redémarrer notre pays! «