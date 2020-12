Il semble que de nombreux Américains suivent le conseil du CDC de ne pas voyager pendant les vacances. Mais certains sont toujours déterminés à voir leur famille et leurs amis.

AAA dit s’attendre à ce qu’environ 34 millions de résidents américains voyagent pendant les vacances de Noël et du Nouvel An (23 décembre-3 janvier) – une baisse de près de 30% par rapport à l’année dernière.

Selon les prévisions de l’AAA, 2,9 millions d’Américains voyageront en avion, en baisse de 59% par rapport aux 7,3 millions de l’an dernier.

Et il prédit que la grande majorité des vacanciers – environ 81 millions au total – iront en voiture. Mais c’est toujours une baisse de près de 25% par rapport à 108 millions en 2019.

Cependant, alors que les voyages de Thanksgiving ont considérablement diminué par rapport à 2019, les points de contrôle de la Transportation Security Administration établissent toujours des records de pandémie pour le contrôle des passagers, dépassant la barre du million pour la première fois depuis ce printemps.

«Alors que Thanksgiving est traditionnellement consacré à se réunir avec des amis et de la famille, les vacances de fin d’année sont celles où les Américains s’aventurent souvent pour des vacances plus longues et plus élaborées. Ce ne sera pas le cas cette année », a déclaré Paula Twidale, vice-présidente senior de AAA Travel. «Les problèmes de santé publique, les directives officielles de ne pas voyager et une baisse générale de la confiance des consommateurs ont encouragé la grande majorité des Américains à rester à la maison pour les vacances.»

Plus tôt ce mois-ci, le CDC a demandé aux Américains d’éviter de voyager pendant les vacances, répétant ses conseils de Thanksgiving.

« La meilleure chose à faire pour les Américains au cours de la prochaine saison des fêtes est de rester chez eux et de ne pas voyager », a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents COVID-19 du CDC, lors d’un point de presse mercredi.

« Les cas augmentent. Les hospitalisations augmentent, les décès augmentent. Nous devons essayer de plier la courbe, arrêter cette augmentation exponentielle. »

Pour les Américains déterminés à voyager, le CDC recommande un test un à trois jours avant le voyage et un autre trois à cinq jours après le voyage, en plus de réduire les activités non essentielles pendant sept jours après le voyage, a déclaré Walke. Ceux qui ne se font pas tester devraient réduire les activités non essentielles pendant 10 jours après le voyage, a déclaré l’agence.

AAA prédit que la plupart des gens qui vont ailleurs pour les vacances le feront en voiture, les voyages en voiture représentant 96% des voyages prévus.

Si vous voyagez par la route, AAA vous suggère de vérifier les restrictions, car de nombreuses juridictions ont des règles concernant les résidents de retour ainsi que les voyageurs entrants.

Vous planifiez un voyage de vacances? Vérifiez les restrictions de voyage COVID-19 par État

AAA vous recommande également d’appeler votre hôtel pour confirmer qu’ils sont toujours ouverts aux résidents d’autres États et demander quelles mesures de sécurité sont prises.

Il en va de même pour les sociétés de location de voitures. Vous pouvez appeler l’endroit où vous prévoyez de louer votre voiture et demander ce qui est fait pour nettoyer les véhicules entre les utilisations.

Évitez certaines routes à ces heures

Et bien que le trafic routier diminue considérablement, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de goulots d’étranglement dans et hors des grandes zones métropolitaines.

La société d’analyse de trafic INRIX conseille aux conducteurs d’éviter de parcourir ces tronçons de route à ces heures:

Atlanta

Route: I-75 North (Arthur K Bolton Pkwy à I-675)

Période de pointe de congestion: 26 décembre, 15 h 45

Délai de pointe: 32 minutes

Boston

Route: MA-3 (Derby St à I-93)

Période de pointe de congestion: 26 décembre, 15 h

Délai de pointe: 17 minutes

Chicago

Route: I-290 Est (du chemin Mannheim à la rue Morgan)

Période de pointe de congestion: 30 décembre, 16 h

Délai de pointe: 18 minutes

Détroit

Route: US-23 Nord (8 Mile Rd à I-96)

Période de pointe de congestion: 23 décembre, 11h45

Délai de pointe: 15 minutes

Houston

Route: I-10 Ouest (du chemin Sjolander au chemin Crosby Lynchburg)

Période de pointe de congestion: 26 décembre, 15 h 45

Délai de pointe: 6 minutes

Los Angeles

Route: -5 Sud (Colorado St à I-605)

Période de pointe de congestion: 29 décembre, 17h15

Délai de pointe: 30 minutes

New York

Route: I-95 Sud (I-678 au pont GW)

Période de pointe de congestion: 30 décembre, 16h30

Délai de pointe: 45 minutes

San Francisco

Route: US-101 North (Golden Gate à I-580)

Période de pointe de congestion: 23 décembre, 17 h

Délai de pointe: 16 minutes

Seattle

Route: I-5 South (WA-18 à Portland Ave)

Période de pointe de congestion: 30 décembre, 16 h 15

Délai de pointe: 22 minutes

Washington DC

Route: I-95 Sud (I-495 à VA-123)

Période de pointe de congestion: 28 décembre, 11h30

Délai de pointe: 31 minutes

La bonne nouvelle pour les voyageurs chargeant leur voiture avec des cadeaux: les prix de l’essence ont baissé de près de 20% par rapport aux moyennes de 2019.

« En règle générale, les prix de l’essence moins chers sont une incitation pour les voyages de dernière minute, en particulier autour des vacances », a déclaré Jeanette Casselano McGee, un porte-parole de l’AAA. « Mais les prix plus bas et moins de trafic ne motivent pas les décisions à prendre la route. Les Américains se tournent vers le paysage de la santé publique, y compris le nombre de cas de COVID-19, pour prendre leurs décisions de voyage. «