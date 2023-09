AA, NIO, WSM, CHEF et plus

L’aluminium laminé est introduit dans une machine sur la chaîne de traitement automobile de l’usine d’aluminium d’Alcoa Inc. Davenport Works à Riverdale, Iowa.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Alcoa — Les actions du secteur de l’aluminium ont chuté de 5 % après que la société a annoncé que le vice-président exécutif William Oplinger succéderait à Roy Harvey en tant que directeur général et président. Oplinger a également rejoint le conseil d’administration d’Alcoa, a ajouté la société.

Nio — Les actions négociées aux États-Unis de la société chinoise de véhicules électriques ont chuté d’environ 1 %. Le titre a réduit les pertes antérieures, subies après que l’entreprise a démenti les reportages des médias que Nio envisage de lever jusqu’à 3 milliards de dollars de capitaux auprès d’investisseurs. Nio a déclaré qu’elle n’avait actuellement aucune activité de levée de capitaux à déclarer.

Li Auto — Les actions négociées aux États-Unis de la société chinoise de véhicules électriques ont chuté de 9 % à la suite de l’annonce selon laquelle Huawei avait pris des mesures dans un espace de plus en plus concurrentiel. Le géant des télécommunications a présenté deux nouvelles voitures électriques – sa première berline et un SUV haut de gamme – lors de son lancement lundi. Huawei s’associe à un constructeur automobile pour vendre des voitures sous la marque Aito.

Technologies de soins de santé GE – Les actions de la technologie médicale ont gagné 3%. Vendredi, GE Health Care a annoncé un dividende en espèces de 3 cents par action pour le troisième trimestre. Le dividende sera payable le 15 novembre aux actionnaires inscrits au 20 octobre.

Williams-Sonoma — Les actions de la société d’articles pour la maison ont bondi de 9 % après Green Equity Investors, une branche de la société d’investissement Leonard Green and Partners, a révélé une participation de 5% à Williams-Sonoma. Le dossier de titres divulguant la position indiquait qu’il s’agissait d’un investissement passif.

Dow Inc. — Les actions ont augmenté d’environ 2 % après que JPMorgan a rehaussé la surpondération de la société pétrochimique de neutre, citant le potentiel de hausse lié à la hausse des prix du pétrole.

Technologies portes ouvertes — La société immobilière a chuté de près de 6 % après que Citi ait abaissé son objectif de cours de 3,90 $ à 2,70 $ par action. Citi a déclaré que la raison de son inquiétude était le faible volume de maisons préexistantes sur le marché.

JD.com — Les actions cotées aux États-Unis du secteur du commerce électronique chinois ont chuté de 2 % alors que les inquiétudes concernant l’état de l’économie du pays se sont accrues. UN un responsable de la banque centrale a déclaré dimanche que le pays a peu de marge pour assouplir davantage sa politique monétaire et que l’économie a plutôt besoin de réformes majeures.

Air scellé — Le stock d’emballages alimentaires a grimpé de 2,7 % suite à une mise à niveau de Citi pour acheter à partir de neutre. La société a déclaré que la valorisation de la société était décotée et que les résultats du troisième trimestre pourraient servir de catalyseur.

Entrepôt des chefs — Le distributeur de produits alimentaires spécialisés a bondi de 1 % après qu’UBS a initié la couverture du titre lors d’un achat. UBS a déclaré que l’entreprise dispose d’un modèle économique attrayant, même si elle est confrontée à des défis à court terme.

Hudson Technologies — Le revendeur de produits réfrigérants durables a progressé de 4 % après que Canaccord Genuity a lancé une couverture du titre à l’achat. La société a déclaré que l’entreprise est probablement sous-évaluée et devrait être aidée à mesure que la récupération des réfrigérants gagne en popularité.

— Yun Li, Jesse Pound, Pia Singh, Brian Evans et Hakyung Kim de CNBC ont contribué au reportage