A3 Comet UK : où et quand regarder et comment photographier

À l’heure actuelle, la Terre possède une deuxième « mini-lune » sous la forme d’un astéroïde en orbite.

Il restera dans notre ciel jusqu’au 25 novembre mais n’est malheureusement pas visible à l’œil nu (ni même avec un télescope profane).

L’astéroïde devrait cependant revenir en 2055, contrairement à la comète A3 (Tsuchinshan-Atlas) de cette semaine, qui n’apparaît que tous les 80 000 ans.

Découverte en janvier de cette année, la visite rare mais éblouissante de la comète est visible à l’œil nu.

Et il y a encore une bonne nouvelle : même si vous avez peut-être raté sa première fenêtre visible entre le 27 septembre et le 2 octobre, vous en aurez à nouveau l’occasion entre le 12 et le 30 octobre.

Jusqu’à présent, la comète Tsuchinshan-ATLAS ressemble à l’œil nu à une étoile floue regardant par les fenêtres de la coupole. Mais avec un objectif 200 mm f2 à une exposition de 1/8 s, vous pouvez vraiment commencer à le voir. Cette comète va donner des images vraiment sympas à mesure qu’elle se rapproche du soleil. Pour l’instant un… pic.twitter.com/JstaSLJ4Ui – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 19 septembre 2024

Quand et où puis-je le voir ?

Cependant la Royal Astronomical Society dit Certains l’ont surnommée la « comète du siècle », et ils ont souligné qu’il n’y avait aucune garantie que vous puissiez la repérer facilement.

« Je pense que ce sera une belle comète – et il semble qu’elle résiste à cela – mais il est peu probable qu’elle soit aussi facile à voir que Neowise l’était en 2020 ou Hale-Bopp à la fin des années 1990, ce que beaucoup d’entre nous ont encore à voir. rappelez-vous comme étant un objet vraiment éblouissant », a déclaré le Dr Robert Massey.

Néanmoins, certains ont capturé des images assez impressionnantes de la comète depuis son arrivée dans l’hémisphère Nord.

La Société Royale d’Astronomie dit que vous êtes plus susceptible de le voir « si vous regardez vers l’ouest juste après le coucher du soleil » entre le 12 et le 30 octobre.

Coucher de soleil au Royaume-Uni il est huit minutes après 18 heures au moment de la rédaction.

BBC Sky At Night ajoute que la comète deviendra « un peu plus haute et plus facile à voir chaque soir » dans sa deuxième fenêtre visible.

Comment dois-je le prendre en photo ?

« Il est utile d’avoir un bon appareil photo reflex numérique et de pouvoir prendre une série de prises de vue – de nombreux astrophotographes le font avec succès. » Le Dr Massey dit.

« De plus, si vous disposez d’un bon appareil photo pour téléphone portable et d’un petit télescope, vous pouvez tenir le téléphone portable contre l’oculaire du télescope et essayer de prendre une photo de cette façon », a-t-il ajouté.

« Cela a bien fonctionné avec des comètes comme NEOWISE et cela pourrait bien fonctionner avec celle-ci, en fonction de sa luminosité. »