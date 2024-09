A24 achète « The Brutalist » de Brady Corbet après la Mostra de Venise

A24 a obtenu les droits de distribution aux États-Unis de « The Brutalist », une épopée historique réalisée par Brady Corbet et mettant en vedette Adrien Brody et Felicity Jones. Le film de 215 minutes (qui comprend un entracte !) a été acclamé à sa première au Festival du film de Venise avant d’être projeté aux acheteurs au Festival du film de Toronto.

Plusieurs parties ont tenté de vendre le film après que « The Brutalist » a reçu une longue ovation debout de 12 minutes à Venise et a valu à Corbet le Lion d’argent du meilleur réalisateur. A24 est sorti vainqueur de ce qui a été décrit comme une situation concurrentielle. CAA Media Finance a négocié l’accord, qui s’élevait à un peu moins de 10 millions de dollars, selon des sources. A24 a refusé de commenter.

« The Brutalist » raconte le parcours de l’architecte juif d’origine hongroise László Tóth (Brody), qui émigre aux États-Unis en 1947. Contraint de travailler dans la pauvreté, il décroche rapidement un contrat qui changera le cours des trente années suivantes de sa vie. Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola et Jonathan Hyde jouent également dans le film, que Corbet a coécrit avec sa femme Mona Fastvold (« The Sleepwalker »).

Dans Variétés Le critique de cinéma en chef Owen Gleiberman a écrit que Corbet « perce dans son troisième long métrage » — le CV du cinéaste comprend également « L’Enfance d’un leader » de 2015 et « Vox Lux » de Natalie Portman de 2018 — et a qualifié le film d’« épopée captivante ».

Focus Features détient les droits de diffusion du film à l’international, en dehors de l’Amérique du Nord. La date de sortie n’a pas encore été annoncée. « The Brutalist », tourné en VistaVision et présenté à Venise et Toronto en 70 mm, sera ensuite projeté au Festival du film de New York.

« The Brutalist » est produit par Trevor Matthews et Nick Gordon pour Brookstreet UK aux côtés de Brian Young et Andrew Morrison de Kaplan Morrison. Andrew Lauren pour Andrew Lauren Productions et DJ Gugenheim sont également producteurs. Brookstreet UK finance le film avec Lip Sync Productions, Richmond Pictures, Meyohas Studio, Carte Blanche, Pierce Capital Entertainment et le prêteur principal Cofiloisirs.

Corbet a rejeté le débat sur la durée de trois heures et quart du film. « Je pense qu’il est assez ridicule de discuter de la durée du film », a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse de Venise. « C’est comme critiquer un livre parce qu’il fait 700 pages au lieu de 100. »