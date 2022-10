À Zaporizhzhia, la Russie impose des règles frontalières pour solidifier l’annexion

ZAPORIIZHZHIA, Ukraine – Alors qu’elle fait pleuvoir des missiles sur les terres ukrainiennes qu’elle n’a pas réussi à capturer sur le champ de bataille, la Russie cherche à consolider son annexion illégale de quatre régions en imposant de nouveaux contrôles aux frontières et en limitant les déplacements en dehors des territoires occupés. Les nouvelles mesures démontrent l’intention du Kremlin d’absorber les quatre régions malgré la censure mondiale généralisée, y compris les exigences des dirigeants des puissances industrialisées du Groupe des Sept que la Russie “retire complètement et inconditionnellement” ses troupes.

Des civils ukrainiens qui ont fui le territoire sous contrôle russe ces derniers jours ont déclaré lors d’entretiens mercredi qu’ils étaient tenus de fournir de nombreux documents pour partir, notamment des certificats de naissance, des dates de retour prévues et même les numéros de série de leurs téléphones portables.

À Zaporizhzhia, une région que la Russie revendique désormais comme sienne mais ne contrôle que partiellement, les nouvelles mesures ont ralenti l’exode ces derniers jours. Les personnes qui espèrent atteindre le territoire sous contrôle ukrainien craignent d’exposer leurs familles à la surveillance russe.

“Les Russes essaient d’installer un passage frontalier permanent et officiel, et ce sont donc les mesures qu’ils essaient d’établir”, a déclaré Oleksii Savytskyi, un responsable ukrainien qui supervise l’arrivée des convois civils du territoire sous contrôle russe vers la région. capitale, également appelée Zaporizhzhia, qui est toujours sous contrôle ukrainien.

Les restrictions accrues sont intervenues alors que les alliés occidentaux ont dépêché de nouvelles armes en Ukraine, y compris des systèmes de défense aérienne allemands IRIS-T de pointe, en réponse au barrage de missiles russes ces derniers jours qui ont frappé des centrales électriques et d’autres infrastructures critiques et tué au moins 20 personnes à travers l’Ukraine.

Le nouveau commandant russe en Ukraine a été décoré après la brutalité en Syrie

Les attaques de missiles ont été l’un des principaux sujets de discussion à Bruxelles mercredi alors que les membres du groupe international de contact pour la défense de l’Ukraine, dirigé par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, se sont réunis au siège de l’OTAN et ont déclaré qu’ils augmenteraient l’assistance militaire à Kyiv. Les ministres alliés de la Défense devaient poursuivre ces conversations jeudi.

Les efforts de la Russie pour resserrer le contrôle sur les zones occupées ont souligné les énormes enjeux d’une contre-offensive ukrainienne qui s’est déroulée rapidement en septembre et début octobre, mais qui a maintenant ralenti.

Avant l’annonce par le président russe Vladimir Poutine le 30 septembre que quatre provinces ukrainiennes lui appartenaient désormais, les arrivées dans la ville de Zaporizhzhia en provenance des zones occupées s’élevaient en moyenne à environ 2 000 personnes par jour, ont indiqué des responsables.

Le nombre a chuté à environ 60. Les familles qui demandent l’autorisation de partir ont parfois passé jusqu’à deux semaines à dormir dans des stations-service ou des hôtels alors qu’elles faisaient la navette entre les agences de sécurité russes, qui fournissent souvent des informations contradictoires.

Mercredi, des dizaines de personnes ont fait la queue à Zaporizhzhia pour monter dans des bus à destination de la capitale ukrainienne, Kyiv, nombre d’entre eux ayant l’intention de quitter entièrement le pays.

Ils étaient silencieux pendant qu’ils attendaient et emportaient peu de biens. Les familles interrogées par le Washington Post ont déclaré qu’elles n’avaient même pas envisagé de partir avant cette semaine.

Les pays baltes ont longtemps mis en garde contre la Russie. Maintenant, peut-être que l’Occident écoute.

Mais l’annonce d’annexion de Poutine a été suivie par des vagues de missiles S-300 chaque nuit. Les parents ont poussé leurs enfants dans les sous-sols. “Je savais juste que nous ne pouvions plus rester”, a déclaré Sasha Valuiskyi, 31 ans, alors que sa femme et ses deux enfants montaient dans un bus.

Valuiskyi, cependant, n’allait pas avec eux. Les autorités ukrainiennes ont interdit aux hommes en âge de combattre de quitter le pays en temps de guerre. Au lieu de cela, il a regardé, en larmes, ses fils, âgés de 11 et 3 ans, monter à bord du bus avec leur mère alors qu’il se tenait seul dans la rue. “Ils doivent partir, ce n’est pas sûr ici”, a-t-il dit. “Nous avons convenu que c’était la seule option.”

Lorsque le bus s’est éloigné, il l’a suivi à pied aussi loin qu’il le pouvait et a tenu son visage dans ses mains pendant que le véhicule s’éloignait. A travers ses fenêtres, ses garçons avaient l’air inconsolables.

Les villes ukrainiennes se sont précipitées pour réparer les centrales électriques et autres infrastructures détruites par les bombes russes, et les citoyens ont dû faire face à des pannes de courant sporadiques. De hauts responsables américains et de l’OTAN ont déclaré mercredi qu’ils étaient scandalisés par les attaques “aveugles” de la Russie contre des civils et qu’ils faisaient pression pour que l’Ukraine dispose de défenses aériennes supplémentaires le plus rapidement possible.

Dénonçant la « méchanceté et la cruauté » de la récente escalade de la Russie, Austin a déclaré qu’il y avait une forte volonté d’obtenir des forces ukrainiennes les armes, les munitions et l’équipement sur leur liste de souhaits. “Nous allons faire tout ce que nous pouvons, aussi vite que possible, pour aider les forces ukrainiennes à obtenir la capacité dont elles ont besoin pour protéger le peuple ukrainien”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au siège de l’OTAN.

Mais fournir des systèmes avancés de défense aérienne à l’Ukraine et s’assurer qu’ils sont opérationnels n’est pas une tâche simple, ont déclaré des responsables américains et de l’OTAN.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que l’obtention de systèmes de défense antimissile ukrainiens serait “assez compliquée d’un point de vue technique” et “prendrait un peu de temps”.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Ukraine avait un besoin urgent de défense aérienne et a appelé les alliés à envoyer une aide militaire supplémentaire.

“Les Alliés ont fourni une défense aérienne, mais nous avons besoin d’encore plus”, a déclaré Stoltenberg. “Nous avons besoin de différents types de défense aérienne, de systèmes de défense aérienne à courte portée et à longue portée pour éliminer les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones, différents systèmes pour différentes tâches.”

“L’Ukraine est un grand pays, de nombreuses villes”, a poursuivi Stoltenberg. “Nous devons donc nous développer pour pouvoir aider l’Ukraine à défendre encore plus de villes et plus de territoire contre les horribles attaques russes.”

Zaporizhzhia a été parmi les plus durement touchés par les frappes de missiles ces derniers jours. La frappe la plus meurtrière a eu lieu fin septembre alors que des civils faisaient la queue pour récupérer des proches sur le territoire sous contrôle russe. Au moins 30 personnes ont été tuées et plus de 80 blessées lorsque trois missiles sont tombés autour d’eux.

Mais l’attaque a envoyé un message au-delà de la ligne de contrôle, alors que des centaines d’Ukrainiens ont appris la nouvelle en attendant de partir.

“Cela a rendu le voyage plus dangereux”, a déclaré Alexandra, 33 ans, qui est arrivée à Zaporizhzhia mercredi soir après deux semaines sur la route.

Alexandra a parlé à la condition que son nom de famille ne soit pas divulgué de peur que sa famille ne subisse des représailles de la part des forces russes. “Ma mère n’arrêtait pas de m’appeler et elle nous suppliait de ne pas prendre le risque”, se souvient-elle. Mais Alexandra craignait encore plus les risques de rester.

À Kherson, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les hommes de la ville pourraient être forcés de se joindre au combat contre leurs compatriotes ukrainiens, et le mari d’Alexandra, Vladimir, craignait que cela ne le signifie. Alors que la famille attendait au poste de contrôle de Vasylivka, le dernier en territoire sous contrôle russe, ils ont vu un Ukrainien de la région orientale de Lougansk refoulé par des soldats russes.

“Ils lui ont dit de retourner à Louhansk et de rejoindre leur armée”, a déclaré Alexandra. « Nous ne pouvions pas rester là-bas sur des terres que les Russes ont volées. Pour nous, c’était moralement répréhensible.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté mercredi à une écrasante majorité une résolution parrainée par les États-Unis condamnant l’annexion illégale de territoires par la Russie et appelant Moscou à “immédiatement et sans condition” revenir sur son annexion de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia.

Le vote – 143 voix contre 5, avec 35 abstentions – a été presque identique à celui d’une résolution de mars condamnant l’invasion de l’Ukraine. Quatre des cinq pays opposés – la Russie, la Corée du Nord, la Biélorussie et la Syrie – étaient les mêmes. L’Erythrée, qui avait voté non la dernière fois, s’est cette fois abstenue, tandis que le Nicaragua a fait le contraire.

S’exprimant avant le vote mercredi, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que la résolution était “importante non seulement pour l’avenir de l’Ukraine et l’avenir de l’Europe, mais pour les fondements mêmes de cette institution”, qui, a-t-elle dit, a été construite sur le idée « que plus jamais un pays ne serait autorisé à prendre le territoire d’un autre par la force ».

Pendant ce temps, les services de sécurité de Moscou ont annoncé l’arrestation de huit personnes – dont cinq citoyens russes – en lien avec une explosion qui a endommagé le pont de Crimée tôt samedi.

Dans un communiqué, le service de sécurité russe, le FSB, a accusé le service de renseignement militaire ukrainien de coordonner ce qu’il a qualifié d'”acte terroriste”. Le gouvernement ukrainien n’a pas revendiqué la responsabilité, bien que l’explosion du pont ait été célébrée à Kyiv, et le ministère ukrainien de l’Intérieur a qualifié mercredi les allégations du FSB de “non-sens”.

À la tombée de la nuit, cependant, les civils de Zaporizhzhia se sont couchés, craignant que d’autres attaques de vengeance ne suivent. « À quoi d’autre vous attendriez-vous ? a demandé Luda, une enseignante à la retraite qui a parlé à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué par crainte de représailles russes, alors qu’elle ramenait ses enfants à la maison pour la nuit. « Ils ont réveillé un dragon. Comment quelqu’un peut-il dormir maintenant ?