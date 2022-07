A Wimbledon, Serena Williams perd son 1er match en un an

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Serena Williams a commencé – et terminé – son retour à Wimbledon après 364 jours hors compétition en simple ressemblant beaucoup à quelqu’un qui n’avait pas concouru depuis si longtemps. Elle rata des tirs, secoua la tête, roula des yeux.

Entre les deux, il y a eu des moments où Williams a joué comme quelqu’un dont les coups l’ont portée à 23 titres du Grand Chelem. Elle a frappé des services et des coups fulgurants, célébrés avec les bras en l’air.

De retour sur le site de son dernier match en simple, qu’elle a dû arrêter après moins d’un set à cause d’une blessure le 29 juin 2021, et de sept de ses grands championnats, Williams, 40 ans, est arrivée à deux points de la victoire. . Mais elle n’a pas pu terminer le travail contre un adversaire qui faisait ses débuts à Wimbledon et s’est retirée avec une défaite de 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) contre la Française Harmony Tan, 115e.

Avec sa sœur aînée, Venus, sautant de son siège invité au Center Court pour célébrer le meilleur des points, Serena Williams était sur le point de remporter un match à l’envers qui a duré 3 heures, 10 minutes et a été contesté avec le toit escamotable fermé pour les deux derniers sets.

C’est une indication de la façon dont les choses se passaient au départ : sur les 11 premiers points de Tan, 24 ans, un seul est venu via un gagnant qu’elle a produit. D’autres sont venus via des erreurs de Williams, forcées ou non.

Tandis que Williams – qui portait deux morceaux de ruban adhésif noir sur sa joue droite; la raison n’était pas immédiatement claire – récupérée après avoir abandonné les deux premiers matchs pour mener 4-2, elle a de nouveau inversé la trajectoire et a permis à Tan de remonter rapidement dans ce set.

Lorsque Tan a égalisé à 4-tous en frappant un revers gagnant sur toute la ligne, elle a célébré avec un cri; ce coup était si bon que même Williams s’est senti obligé d’applaudir.

Tan est entré dans la journée avec un dossier en carrière de 2-6 à tous les tournois du Grand Chelem. Clairement en train de s’amuser – et du cadre, du moment, de la façon dont tout se passait – elle s’est cassée pour mener 6-5 avec l’aide d’un vainqueur du coup droit croisé, a regardé sa boîte d’invités, a levé le poing et a agité ses bras pour demander plus de bruit à une foule qui soutenait bruyamment Williams.

Bientôt, un coup droit gagnant a donné à Tan ce set. À ce stade, il semblait raisonnable de se demander : Tan pourrait-elle remporter de loin la plus grande victoire de sa carrière ? Williams pourrait-il quitter un majeur au premier tour pour la troisième fois seulement en 80 apparitions (les deux précédents étaient une défaite à Roland-Garros 2012 et cet abandon en milieu de match à Wimbledon l’année dernière) ?

En fin de compte, c’est ce dernier qui s’est passé.

Williams était à deux points de l’avance alors qu’il servait pour le match à 5-4 dans le troisième set, mais n’a pas pu se rapprocher.

Tan était à un point de la victoire à 6-5, mais Williams a effacé cela avec un coup droit gagnant – entamant une série de sept points qui a non seulement envoyé le match à un bris d’égalité, mais l’a mise devant 4-0.

Pourtant, Tan n’irait pas doucement. Elle a récolté cinq points d’affilée pour une avance de 5-4 dans le nouveau format de bris d’égalité du dernier set adopté cette année par les quatre majors du tennis : premier à 10 points, victoire par deux.

Au moment critique, alors que Williams a excellé si souvent sur tant de grandes scènes, elle a vacillé. Tan est venu.

Howard Fendrich, Associated Press