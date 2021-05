À Wembley à Londres, la FA Cup est également une étude scientifique pour les foules post-pandémique

Lundi, des pubs et des restaurants ouvriront à l’intérieur pour la première fois depuis des mois. Les sites intérieurs et extérieurs seront également autorisés à accueillir des événements, mais avec une distanciation sociale et des limites de capacité. Par exemple, les sites intérieurs peuvent accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs ou la moitié de la capacité, selon la valeur la plus basse. Les grands sites extérieurs, comme les grands stades de football, auront un plafond de 10 000, ou un quart plein, selon le montant le moins élevé.