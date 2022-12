À Washington, Zelensky cherche à rallier le soutien à une guerre exténuante avec la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel passionné et émouvant au Congrès pour un soutien américain continu contre l’assaut incessant de la Russie, expliquant personnellement et avec passion pourquoi l’Ukraine avait besoin de plus d’aide et d’armes pour les législateurs dont les rangs comprennent des sceptiques vocaux quant aux futurs renforts. Le discours de Zelensky à une session conjointe du Congrès est intervenu après avoir rencontré le président Biden lors d’une journée extraordinaire à Washington qui a marqué le premier voyage international du dirigeant ukrainien depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a 300 jours. Les deux ont projeté un front uni à la Maison Blanche, et les deux hommes ont émis des reproches virulents à l’encontre de la Russie alors qu’ils cherchaient à rallier le soutien à une guerre longue et exténuante.

Mais Zelensky, qui a trouvé son allié le plus proche à Biden, a été confronté à un défi bien plus grand sur Capitol Hill, où un nombre croissant de républicains de la Chambre – qui sont sur le point de prendre le contrôle de la chambre en janvier – ont exprimé leur scepticisme ou leur opposition pure et simple à continuer à envoyer plus d’aide à l’Ukraine. La visite de Zelensky est également intervenue alors que le soutien public américain à l’envoi de quantités importantes d’aide à l’Ukraine s’est considérablement affaibli au cours des derniers mois dans un contexte d’inquiétudes économiques croissantes.

Pourtant, Zelensky – qui a enfilé son chandail vert militaire et ses bottes lourdes – a reçu plusieurs ovations debout de la part des centaines de législateurs réunis mercredi, le faisant parfois presque pleurer. Mais il a déclaré au Congrès qu’il avait besoin de plus d’aide et d’armes pour vaincre la Russie.

« Nous avons de l’artillerie, oui, merci. Est-ce suffisant? Honnêtement, pas vraiment », a déclaré Zelensky. “Votre argent n’est pas la charité. C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.

Il a ajouté : « Cette bataille ne peut être gelée ou reportée. Il ne peut être ignoré en supposant qu’un océan ou quelque chose d’autre fournira une protection. Mettant l’accent sur le soutien américain, il a poursuivi : « Tout dépend du monde. Tant de choses dans le monde dépendent de vous.

Plus tôt dans la journée, Biden a promis de soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra” alors que les deux dirigeants parlaient vivement du président russe Vladimir Poutine – signalant qu’une fin des combats n’est nulle part en vue. Zelensky a qualifié Poutine et les forces russes de “terroristes”, tandis que Biden a qualifié le dirigeant russe d'”inhumain” et a déclaré que Poutine avait clairement indiqué qu’il n’avait “aucune intention d’arrêter cette guerre cruelle”.

Le Congrès est sur le point d’adopter 45 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour l’Ukraine cette semaine dans un programme de dépenses de fin d’année. Pourtant, plusieurs républicains de la Chambre ont critiqué le programme d’aide mercredi ou directement la visite de Zelensky.

Le républicain Chip Roy du Texas a qualifié le discours du président ukrainien au Congrès de « théâtre politique ».

“Il s’agit davantage du théâtre orchestré par les dirigeants sortants actuels de la Chambre démocrate et du Sénat”, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes à Capitol Hill.

La visite, qui a été planifiée dans le plus grand secret, est arrivée à un point d’inflexion clé, l’armée de Zelensky se préparant à un hiver brutal de combats et l’avenir du soutien américain à ses efforts se dirigeait vers une période de plus grande incertitude. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont décidé de renouveler leur argumentaire en faveur du soutien aux efforts militaires de l’Ukraine.

Lors d’une conférence de presse conjointe après une réunion privée à la Maison Blanche, Biden a fait valoir que les enjeux de la guerre s’étendent bien au-delà des frontières de l’Ukraine.

“Nous comprenons dans nos os que le combat de l’Ukraine fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand”, a déclaré Biden. “Le peuple américain sait que si nous restons sans rien faire avec des attaques aussi flagrantes contre la démocratie et la liberté… le monde serait sûrement confronté à de pires conséquences.”

Zelensky a également présenté le combat de l’Ukraine comme un combat plus large qui était important pour les démocraties du monde entier.

“Je vous souhaite de voir vos enfants vivants et adultes”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse avec Biden, s’exprimant en anglais, alors qu’il rappelait aux gens le nombre de parents qui avaient perdu leurs fils et leurs filles pendant la guerre. Il a ajouté: “La principale chose que je puisse vous souhaiter, et bien sûr, être avec nous en général parce que nous nous battons vraiment pour notre victoire commune contre cette tyrannie.”

L’administration Biden a annoncé mercredi un programme d’assistance militaire de 1,85 milliard de dollars pour l’Ukraine, qui comprend le système de missiles Patriot, une arme sophistiquée de défense aérienne que le gouvernement de Zelensky convoite depuis longtemps.

Biden et Zelensky ont fait preuve de chaleur et de réconfort l’un autour de l’autre mercredi, s’embrassant à l’arrivée de Zelensky et se présentant des cadeaux et des gestes. Biden a également parfois parlé en termes émotionnels de la nécessité de soutenir l’Ukraine et des horreurs que Zelensky et son peuple ont endurées aux mains de Poutine.

Mais il y a moins d’unité à Capitol Hill, où l’on craint que les républicains de la Chambre ne retirent leur soutien à l’Ukraine lorsqu’ils prendront le contrôle en janvier. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) a mis en garde contre l’envoi de “chèques en blanc” à l’Ukraine, et d’autres membres alignés avec l’ancien président Donald Trump, qui cherche à nouveau la présidence, ont exprimé leur scepticisme ou leur opposition catégorique à continuer à soutenir un guerre d’outre-mer.

Pourtant, de nombreux autres républicains ont adopté une approche différente et ont exprimé leur ferme soutien pour continuer à soutenir l’Ukraine avec de l’aide et des armes. « Le peuple ukrainien est courageux et innocent et il mérite notre aide », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.) dans un discours prononcé mercredi au Sénat.

Maintenir le soutien national et mondial à l’Ukraine alors que la guerre dure beaucoup plus longtemps que prévu initialement est devenu une mission centrale de la présidence de Biden et est un microcosme de son cadre plus large de politique étrangère et intérieure. Il parle souvent d’une bataille mondiale entre la démocratie et l’autocratie et a mis en évidence des thèmes similaires alors qu’il a fait campagne pour ses collègues démocrates contre les républicains chez lui et a jeté les bases d’une candidature à la réélection.

“Il est tout à fait approprié que le premier voyage de Zelensky hors de son pays soit à Washington”, a déclaré Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, une société de conseil en géopolitique. “De loin [Biden’s] la politique étrangère la plus réussie a été de diriger la coalition en réponse à l’invasion russe.

Biden a frappé une dynamique facile lors de ses apparitions publiques avec Zelensky. Le président ukrainien est arrivé pour une cérémonie de bienvenue sur le tapis rouge à la Maison Blanche, où il a été accueilli par Biden et la première dame Jill Biden. Le président, vêtu d’une cravate bleue et jaune – les couleurs du drapeau ukrainien – a serré la main de Zelensky, qui portait son chandail vert et ses grosses bottes, avant que tous les trois ne posent pour des photos.

Avant la réunion, Zelensky a déclaré qu’il voulait exprimer sa «forte appréciation» pour le soutien des États-Unis et pour le leadership de Biden.

“Merci de nos gens ordinaires à vos gens ordinaires, Américains”, a déclaré Zelensky.

Biden a déclaré que Poutine « intensifiait son assaut contre les civils » et essayait « d’utiliser l’hiver comme une arme » avant de faire remarquer le statut de Zelensky en tant que personne de l’année du magazine Time.

“Vous êtes l’homme de l’année”, a déclaré Biden à Zelensky.

Zelensky a également remis à Biden une médaille militaire ukrainienne qui a été décernée plus tôt dans l’année à un officier ukrainien pour “des exploits exceptionnels sur le champ de bataille”, selon la Maison Blanche.

L’officier a rencontré Zelensky lors d’une visite inattendue mardi à Bakhmut, le site de certains des combats les plus sanglants de la guerre, et a demandé au dirigeant ukrainien de remettre la médaille à Biden en signe de gratitude. L’officier a écrit une lettre à Biden, a indiqué la Maison Blanche, pour exprimer l’appréciation de l’Ukraine pour l’aide américaine qui, selon lui, a permis à de nombreux Ukrainiens de rester en vie.

Biden a déclaré que le prix était “immérité mais très apprécié”. Il a ensuite donné à Zelensky deux pièces de commande – une pour l’officier ukrainien et une pour Zelensky.

Biden et Zelensky parlent depuis des mois d’une visite en personne, selon un responsable de la Maison Blanche qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, mais ils n’ont pas pu le faire fonctionner avant cette semaine en raison de problèmes de sécurité auxquels Zelensky était confronté. Les États-Unis ont soutenu le voyage de Zelensky à Washington, notamment en fournissant un avion militaire américain dans lequel Zelensky a volé pendant la nuit depuis la Pologne.

Pour Zelensky, la visite a eu lieu alors que les Ukrainiens se préparent à un long hiver. Poutine a utilisé des attaques impitoyables ces dernières semaines dans le but de briser le peuple ukrainien, y compris sur les réseaux électriques et autres infrastructures civiles qui ont laissé de nombreuses personnes sans chauffage, électricité et eau lors de journées extrêmement froides.

La Russie “vise les infrastructures critiques pour s’assurer que la vie est aussi dure que possible”, a déclaré Biden. “Alors que nous entrons dans la nouvelle année, il est important que le peuple américain et le monde vous entendent directement, Monsieur le Président, sur le combat de l’Ukraine et la nécessité de continuer à rester unis jusqu’en 2023.”

Biden a déclaré que Zelensky avait clairement indiqué qu’il était ouvert à la poursuite d’une “paix juste” mais que Poutine n’avait fait aucun geste de ce type. Biden et ses collaborateurs ont clairement indiqué qu’ils ne forceraient l’Ukraine à aucune négociation.

Pourtant, les Ukrainiens ont continué à dépasser les attentes dans leur capacité à reprendre des villes et des territoires clés. Poutine pensait initialement que Kyiv tomberait quelques jours après avoir envahi le pays, mais la Russie a dû rapidement réduire ses ambitions et se concentrer sur l’est du pays après que les forces ukrainiennes les aient retenues.

Biden a travaillé pour maintenir la coalition occidentale malgré le bouleversement mondial provoqué par la guerre, et il a passé des heures au téléphone avec des dirigeants qui hésitaient à soutenir l’Ukraine. Au cours de la conférence de presse, il a cherché à minimiser la perspective d’une alliance fracturée. Les dirigeants européens n’ont pas indiqué qu’ils retireraient leur soutien à l’Ukraine, mais on s’inquiète d’un hiver difficile avec la hausse des prix de la chaleur aggravée par la guerre.

Poutine “pensait qu’il pouvait briser l’OTAN, il pensait qu’il pouvait briser l’Occident, il pensait qu’il pourrait être bien accueilli par le peuple ukrainien russophone”, a déclaré Biden. “Il avait tort, tort et tort.”

Biden a développé une relation étroite avec Zelensky qui a parfois été controversée, d’autant plus que le dirigeant ukrainien a fait pression en privé et publiquement sur les États-Unis et les pays européens pour qu’ils en fassent plus. Les États-Unis, cependant, ont largement éclipsé tous leurs alliés dans la quantité d’aide et d’armes qu’ils ont envoyées.

Le président américain envisageait une opportunité d’accueillir Zelensky en fin d’année, d’autant plus que la Maison Blanche et le Congrès s’efforçaient d’adopter et d’approuver d’importants programmes d’aide militaire et économique, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a voulu envoyer un “signal fort” indiquant que les États-Unis sont déterminés à continuer de soutenir Zelensky, a déclaré le responsable, notamment en annonçant le paquet de sécurité et la batterie de missiles Patriot.

Le paquet annoncé mercredi par Biden portera l’assistance militaire américaine totale à l’Ukraine à 21,9 milliards de dollars depuis le début de l’administration Biden – un chiffre qui éclipse le niveau d’assistance militaire de tous les autres pays européens.

En Europe, les principaux fournisseurs d’assistance militaire sont la Grande-Bretagne, qui s’est engagée à fournir 3,29 milliards de dollars en armes et en financement militaire ; l’Allemagne, à 2,4 milliards de dollars ; et la Pologne, à 1,9 milliard de dollars, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Les offres de l’Europe à l’Ukraine sont plus substantielles lors du calcul de l’aide gouvernementale globale, qui comprend l’aide humanitaire et l’assistance économique.

Marianna Sotomayor, Camila DeChalus, John Hudson et John Wagner ont contribué à ce rapport.