MOSCOU – Pour tous ceux qui ont couvert les troubles politiques à travers les décombres de l’ex-Union soviétique au cours des trois dernières décennies, la foule qui a pris d’assaut le Capitole à Washington mercredi semblait choquante, jusqu’au code vestimentaire et à l’adoption de bannières annonçant des causes apparemment perdues. .

Dans la ferveur et le style, la foule ressemblait aux bandes hétéroclites qui ont pris le contrôle du bâtiment du Parlement à Moscou en 1993, réclamant la renaissance de l’Union soviétique. Une grande partie des mêmes scènes se sont déroulées deux décennies plus tard, lorsque des milices autoproclamées ont pris d’assaut l’assemblée régionale de Donetsk, une grande ville industrielle de l’est de l’Ukraine et aujourd’hui la capitale d’une «république populaire» sécessionniste et pro-russe.

L’équipement militaire Ersatz – vestes minables, vieilles bottes, chapeaux en laine noire et bandanas – était bien en évidence à l’époque, tout comme les drapeaux de causes mortes depuis longtemps et, nous l’avons tous supposé, enterrées en toute sécurité.

À Donetsk, ceux-ci comprenaient non seulement le drapeau rouge de la défunte Union soviétique et le drapeau tricolore noir-jaune-blanc de l’empire tsariste disparu depuis longtemps, mais aussi parfois l’emblème d’une entreprise encore plus lointaine et ratée, les États confédérés de Amérique. (Aucun d’entre eux ne savait beaucoup ou ne se souciait vraiment de la Confédération, mais ils savaient qu’elle était détestée par le genre de personnes qu’ils détestaient.)