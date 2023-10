Des militants étaient au Capitole cette semaine pour appeler à soutenir l’Ukraine.

Insider a assisté à une réunion entre les militants et le sénateur Markwayne Mullin, un républicain de l’Oklahoma.

Mullin soutient l’aide à l’Ukraine, mais le personnel a averti que les appels des électeurs ont été « mitigés ».

WASHINGTON, DC — Un militant est venu avec des photos de tout ce qui avait été détruit lors de la catastrophe humanitaire provoquée par l’invasion à grande échelle de la Russie. “C’est dans un village qui a été occupé deux fois”, a-t-elle expliqué, en montrant au personnel républicain des photos d’une école qui, “comme vous pouvez le voir, vient d’être démolie”.

“Je peux vous montrer trois autres écoles qui semblent aussi mauvaises, voire pires”, a-t-elle ajouté. “Les images ne lui rendent même pas justice. Je veux dire, c’est irréel.”

Un autre militant est venu rappeler que l’Ukraine, bien que victime, est capable de se défendre. Il possédait un marque-page fabriqué à la main à Bucha – où les forces d’occupation russes auraient exécuté des centaines de civils l’année dernière – mais fabriqué non pas avec du papier mais avec le conteneur en plastique utilisé pour contenir l’un des obus d’artillerie de 155 mm que les États-Unis ont expédiés en Ukraine depuis février 2022.

“Il a été tiré pendant l’été”, a-t-il expliqué. “On nous a dit de rapporter ces trucs et de remercier les Américains.”

Les deux militants — Paige Barrows, qui est tombée amoureuse de l’Ukraine alors qu’elle servait dans le Peace Corps, est revenue il y a quelques mois pour apporter de l’aide humanitaire, et Ryan Meyer, qui a quitté un emploi de bureau en Oklahoma pour passer la majeure partie de l’année dernière à aider. livrer des fournitures aux communautés de première ligne – étaient à Washington avec des centaines d’autres personnes pour un sommet visant à renforcer le soutien des deux parties pour fournir à Kiev les moyens de repousser l’invasion russe.

Le jour de leur réunion, la Chambre des représentants était toujours sans orateur, en partie à cause d’une lutte interne entre les républicains et l’Ukraine. Une majorité de législateurs républicains ne sont plus aussi sûrs, du moins publiquement, que défendre Kiev contre le Kremlin est dans l’intérêt stratégique de l’Amérique.

Mardi, des centaines de militants pro-Ukraine dont un soldat ukrainien utiliser son temps de vacances étaient au Capitole pour inverser cette tendance, exhortant les législateurs à soutenir Le président Joe Biden la proposition d’une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars, dont une grande partie serait destinée à reconstituer les stocks d’armes américains épuisés, et d’autres lois visant à saper l’effort de guerre de la Russie.

Une mesure, soulignée par les militants lors de leurs réunions, autoriserait l’administration Biden à transférer les avoirs gelés du Kremlin en Ukraine, répondant ainsi à une critique de droite : « Pourquoi devrions-nous payer pour cela ? — en suggérant que la Russie paie la facture de la reconstruction de l’Ukraine.

Le sénateur Markwayne Mullin de l’Oklahoma, que les militants ont rencontré mardi après-midi, est à peu près aussi conservateur que possible, préconisant une interdiction nationale de l’avortement et, en 2021 citant de fausses allégations de fraude électorale pour justifier le rejet des votes électoraux de certains États du champ de bataille.

Mais contrairement à certaines voix plus fortes au sein de son parti, notamment l’ancien président Donald Trump (qu’il a soutenu plus tôt cette année), Mullin a été un partisan fiable de l’Ukraine, ce qu’il n’a pas hésité à faire campagne l’année dernière contre deux partis. Adversaires républicains à la primaire qui étaient soit sceptiques, soit carrément opposés à une aide accrue. En septembre, Politico rapporté que Mullin semble également avoir convaincu ses collègues républicains à la Chambre, au moins temporairement, de ne pas retarder l’aide à l’Ukraine en raison d’autres préoccupations politiques, notamment la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Membre de la commission sénatoriale des services armés, le soutien de Mullin semble inébranlable. Le sénateur a posé pour une photo mardi avec un drapeau ukrainien et a déclaré aux militants présents à la réunion – à laquelle assistait Insider – qu’il prévoyait de se rendre à nouveau dans le pays au début de l’année prochaine.

Les scènes de guerre et leurs ravages, a déclaré le sénateur, ne sont pas quelque chose que l’on peut oublier de sitôt.

"C'est un monde différent" a-t-il dit mardi. "Quand vous le voyez et le sentez, et que vous voyez exactement ce que les humains sont capables de faire, cela vous enlève cette innocence."

Les électeurs sont « mitigés » quant à l’augmentation de l’aide

Cependant, la question de savoir si les électeurs de Mullin resteront à bord est une autre question. Les législateurs républicains répondent aux préoccupations exprimées par les électeurs républicains – ceux qui décideront en fin de compte de leur avenir politique. Une majorité d’entre eux disent aux sondeurs que ça suffit.

“Mixte.” C’est ainsi que Jack A. Edwards, conseiller législatif de Mullin, a décrit les appels que le bureau du sénateur a reçus au sujet de l’Ukraine ces dernières semaines. Il y a eu du soutien, de l’opposition et du soutien, mais avec des inquiétudes concernant la surveillance, a-t-il déclaré. “L’Oklahoma n’est pas différent du reste du pays.”

Ce qui aide, a-t-il poursuivi, ce sont les visites de militants comme Barrows et Meyer, qui peuvent partager les informations glanées lors de leurs propres voyages en Ukraine. De telles anecdotes peuvent mieux informer les législateurs sur la réalité sur le terrain – et sur la façon dont le soutien américain fait la différence – mais ces législateurs peuvent également, à leur tour, mieux informer leurs électeurs et façonner les discours dans les médias conservateurs et grand public.

Kate Tremont, une militante pro-ukrainienne qui vit à Washington, a déclaré à Insider que c’est un sujet sur lequel les amis du pays devront se concentrer à l’avenir, d’autant plus que la partisanerie augmente avant les élections de 2024.

“C’est dans la nature humaine de se sentir séparée de quelque chose de si lointain, et je pense que c’est à la fois une chose qui joue contre nous et que nous pouvons utiliser en trouvant des moyens de connecter les gens”, a-t-elle déclaré, s’exprimant devant un ensemble de jazz joué lors d’un concert. réception pour les militants à l’Ukraine House, qui travaille avec l’ambassade d’Ukraine pour promouvoir la culture et les intérêts du pays à Washington.

Lorsque le conflit est tellement éloigné de la vie d’une personne qu’il ne semble même pas réel, a déclaré Tremont, il est plus facile de croire à la « propagande sur Internet ». Ce qu’elle souhaite voir davantage, ce sont des initiatives associant des Américains ordinaires à des Ukrainiens ordinaires, comme des programmes permettant aux anglophones d’enseigner leur langue via Zoom aux personnes vivant dans une zone de conflit. Plus les gens établiront de tels liens, moins les sénateurs recevront d’appels les exhortant à libérer l’Ukraine, ou du moins c’est l’un des espoirs.

“Des programmes comme celui-là sont des moyens vraiment intelligents et créatifs d’amener les gens à se connaître”, a-t-elle déclaré. “Nous vivons dans un monde où vous n’êtes plus contraint par votre quartier pour vous faire des amis. Vous pouvez vous faire des amis partout dans le monde, et nous n’utilisons pas cela – et nous devons l’utiliser.”

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires