« A vous les mains, à vous les pieds » – Shaw Local

Un matin récent, j’ai vu deux messages distincts sur “l’appartenance” sur mon profil de réseau social.

En trouvant ces personnes qui vous accueillent et vous traitent avec l’amour et le respect qui sont votre droit de naissance, ces personnes qui vous honorent.

Comment, lorsque vous êtes à une table où vous n’êtes pas accueilli avec amour et respect, mais leurs opposés complets – comme la honte, la critique, le mépris et ainsi de suite – vous devez vous respecter suffisamment pour vous en aller.

Et, enfin, quand vous arriverez à la fin de votre vie, qui voudriez-vous être assis avec vous, vous tenant la main. Qui sont ces quelques personnes qui ont été avec vous contre vents et marées, riant et pleurant avec vous, vous encourageant tout au long du chemin, étant votre propre pom-pom girl personnelle ?

Certains d’entre nous ont de nombreuses personnes auxquelles nous pouvons penser qui pourraient remplir ce rôle. D’autres pourraient n’en avoir qu’un ou deux. Certains, malheureusement, n’en ont pas. Ce qui compte n’est pas la quantité, mais la qualité.

Trouver ces personnes dans nos propres vies qui offrent constamment ces choses peut être un défi. En raison de l’enfance négative et d’autres expériences, nous pourrions être enclins à ne laisser les gens s’approcher que si près. Ces murs que nous construisons sont parfois plus un mécanisme préventif et d’autoprotection qu’ils ne font confiance à une personne en particulier.

Heureusement, au cours de mon cheminement dans la vie, Dieu m’a béni avec de nombreuses belles âmes le long du chemin qui ont chacune offert leurs propres petites pièces du puzzle à une intégrité spirituelle renouvelée.

Que ce soit par l’intermédiaire de collègues, de connaissances, d’amis d’église, de rencontres de retraite… J’ai rencontré des gens qui m’ont accueilli avec un cœur ouvert. Je n’ai aucun doute que ces gens m’amenaient Jésus lui-même.

Dans les mots célèbres de sainte Thérèse d’Avila :

Christ n’a plus de corps que le vôtre.

Pas de mains, pas de pieds sur terre à part les vôtres.

Vous êtes les yeux à travers lesquels il regarde la compassion sur ce monde.

A vous sont les pieds avec lesquels il marche pour faire le bien.

Vous êtes les mains par lesquelles il bénit le monde entier.

A vous les mains, à vous les pieds, à vous les yeux, vous êtes son corps.

Christ n’a plus de corps sur terre que le vôtre.

C’est ce que nous sommes appelés à être. C’est ce que nous sommes appelés à faire.

Souvent, ceux qui ont la foi gardent les yeux rivés sur un endroit nébuleux dans le ciel cherchant toutes sortes de secours auprès de Jésus lui-même, alors que, en tant que croyants en ses enseignements, nous sommes appelés à être ce secours, par la puissance et l’action du Saint-Esprit.

Nous vivons dans un monde sacramentel, et bien qu’il existe des guérisons surnaturelles inexplicables, la plupart du temps, la guérison passe par des rencontres personnelles les uns avec les autres. Jésus l’a démontré en mettant ses doigts dans les oreilles des sourds et en appliquant de la boue faite avec de la terre et du crachat aux yeux des aveugles. Il l’a démontré en regardant dans le cœur de chaque individu qu’il rencontrait, reconnaissant chacun d’eux comme les âmes uniques et irremplaçables qu’ils étaient et les traitant comme tels.

Lorsque nous utilisons nos cinq sens naturels dans nos rencontres quotidiennes, pour voir et écouter profondément, pour dire des mots de réconfort et de compassion, pour offrir des parfums aromatiques et un toucher tendre à nos amis, notre famille et nos voisins, nous faisons le travail de guérison de Jésus, ici sur Terre.

La seule chose qui nous empêche d’être ces agents de guérison est notre manque de foi en la possibilité et notre manque d’intention d’être cet agent de guérison.

Alors que nous entrons en novembre, un mois où le voile entre les saints du ciel et les saints de la terre semble particulièrement mince, il convient de réfléchir sur nos propres vies, sur tous ceux que nous avons rencontrés en chemin et qui nous ont apporté un peu d’accueil, d’amour ou de conseils.

Et, de considérer également comment nous avons fourni des cadeaux similaires à d’autres.

Il n’y a pas de meilleur sentiment dans la vie que de se sentir comme si votre vie comptait, comme si vous comptiez. Il n’y a pas de meilleur sentiment que de se sentir nécessaire, désiré, apprécié et validé.

Bien que certains d’entre nous n’aient peut-être pas reçu ce don dans leur enfance, Dieu nous offre continuellement de nouvelles occasions de le recevoir et d’apprendre à le donner aux autres en retour. C’est à nous de traverser la vie avec une conscience ouverte, afin que nous puissions reconnaître ces anges déguisés, ainsi que ceux qui pourraient avoir besoin de médicaments que seule notre âme peut offrir.

Pensez-y : à qui voudriez-vous vous tenir la main pendant que vous prenez votre dernier souffle ? De qui tiendriez-vous la main pendant qu’ils prendraient la leur ?

Dans cette promenade que nous faisons ici sur Terre, ce sont finalement les seules questions qui comptent.

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada à jzblue33@yahoo.com pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.