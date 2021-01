CAP CANAVERAL, Floride: La Station spatiale internationale a dit adieu mardi à 12 bouteilles de vin français de Bordeaux et à des centaines d’extraits de vignes qui ont passé un an en orbite autour du monde au nom de la science.

La capsule cargo SpaceXs Dragon s’est détachée avec le vin et les vignes et des milliers de livres d’autres équipements et recherches, y compris des souris, et visait un plongeon mercredi soir dans le golfe du Mexique au large de Tampa. L’Atlantique avait été pris pour cible, mais le mauvais temps a déplacé l’arrivée de l’autre côté de la Floride. Les navires de ravitaillement de SpaceX ont été parachutés dans le Pacifique.

Le vin soigneusement emballé chaque bouteille niché à l’intérieur d’un cylindre en acier pour éviter la casse est resté bouché à bord du laboratoire en orbite. Space Cargo Unlimited, une startup luxembourgeoise à l’origine des expérimentations, souhaitait que le vin vieillisse une année entière là-haut.

Aucune des bouteilles ne sera ouverte avant fin février. C’est alors que l’entreprise ouvrira une bouteille ou deux pour une dégustation de vin hors du commun à Bordeaux par certains des meilleurs connaisseurs et experts de France. Des mois d’essais chimiques suivront. Les chercheurs sont impatients de voir comment l’espace a modifié la sédimentation et les bulles.

La science agricole est l’objectif premier, souligne Nicolas Gaume, PDG et co-fondateur de l’entreprise, tout en admettant que ce sera amusant de déguster le vin. Enfer, soyez parmi les rares chanceux qui prennent une gorgée.

Notre objectif est d’aborder la solution de la façon dont nous allions avoir demain une agriculture à la fois biologique et saine et capable de nourrir l’humanité, et nous pensons que l’espace a la clé, a déclaré Gaume de Bordeaux.

Avec le changement climatique, Gaume a déclaré que les produits agricoles comme le raisin devront s’adapter à des conditions plus difficiles. Grâce à une série d’expériences spatiales, Space Cargo Unlimited espère tirer parti de ce qui a été appris en stressant les plantes en apesanteur et en faire des plantes plus robustes et résilientes sur Terre.

Il y a un autre avantage. La Gaume s’attend à ce que les futurs explorateurs de la Lune et Mars veuillent profiter de certains des plaisirs de la Terre.

Être français, ça fait partie de la vie d’avoir de la bonne nourriture et du bon vin, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Gaume a déclaré que les investisseurs privés avaient aidé à financer les expériences. Il a refusé de fournir le coût du projet.

Le vin s’est rendu à la station spatiale en novembre 2019 à bord d’un navire de ravitaillement Northrop Grumman. Les 320 extraits de vigne Merlot et Cabernet Sauvignon, appelés cannes dans le secteur de la viticulture, ont été lancés par SpaceX en mars dernier.

SpaceX est le seul expéditeur capable de restituer les expériences de la station spatiale et d’autres éléments intacts. Les autres capsules de cargaison sont remplies de déchets et brûlent lors de leur retour dans l’atmosphère terrestre.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences des instituts de médecine Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.