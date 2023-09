À votre santé : le compte à rebours est officiellement lancé pour la 5e Semaine de la bière de Penticton

Il est presque temps de célébrer tout ce que Peach City a à offrir en matière de bière.

L’automne approche à grands pas et cela signifie que le compte à rebours pour la Penticton Beer Week est officiellement lancé.

La cinquième édition annuelle de la célébration à l’échelle de la ville revient du 13 au 22 octobre, et une nouvelle brasserie est prête à redonner à la communauté.

Yellow Dog Brewing, basée à Port Moody, est maintenant à Penticton, devenant ainsi la huitième ville à se joindre aux festivités de la semaine de la bière.

Les brasseries de Penticton se sont réunies encore une fois cette année pour créer la boisson « Do Good », à l’appui de la célébration annuelle.

Contrairement à la Penticton Beer Week de 2022, la boisson collaborative de cette année est décrite comme une West Coast Pilsner.

« Do Good » — décrit comme une Pilsner de la côte ouest — sera en vente à Penticton et dans certains magasins d’alcool privés de la Colombie-Britannique (Soumis)

Lorsque la semaine de la bière débutera, « Do Good » sera disponible dans les huit emplacements de la ville : Yellow Dog, Neighbourhood, Cannery, Abandoned Rail, Tin Whistle, Barley Mill Brew Pub, Slackwater et Highway 97 – et en packs de quatre dans certains magasins d’alcool privés partout en Colombie-Britannique

Une partie des profits du brassage de cette année sera reversée à la succursale South Okanagan-Similkameen de la BC SPCA.

« Do Good » a été brassé à l’intérieur de Yellow Dog, situé au 169 Estabrook Avenue, sur l’ancien site de Bad Tattoo, avant la Penticton Beer Week.

Les dirigeants de chacune des brasseries de la ville, ainsi que le maire de Penticton, Julius Bloomfield, étaient présents à Yellow Dog la semaine dernière pour lancer le compte à rebours jusqu’au 13 octobre.

Des événements et des rassemblements d’une semaine, notamment une course de 10 kilomètres le long du sentier KVR, faisaient partie des célébrations de la Penticton Beer Week en 2022.

Plus de 3 300 $ ont été reversés à la Dragonfly Pond Society, grâce aux ventes de l’IPA brumeuse « Do Good » spécialement conçue l’année dernière.

Visit Penticton, Altro Labels, CMG, Vessel Packaging et Hops Connect se sont mobilisés en tant que sponsors pour contribuer à faire des festivités de cet automne une réalité.

Bière artisanale de la Colombie-BritanniquePenticton