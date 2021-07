A vos marques, prêts, réveillez-vous ! Les Jeux olympiques se lancent dans un dépliant de signalisation de la vertu alors que les Australiens montrent un drapeau aborigène et que les footballeurs se mettent à genoux

Débutant solidement leur campagne de football féminin avec une victoire 2-0 sur le Chili, l’équipe GB, comme promis, s’est mise à genoux avant son match d’ouverture mercredi avec ses rivaux sud-américains.

« En tant que joueurs en Grande-Bretagne, nous nous sommes mis à genoux dans des matches de club et internationaux et nous avons fortement ressenti en tant que groupe que nous voulions montrer notre soutien aux personnes touchées par la discrimination et l’égalité », a-t-il ajouté. a déclaré le capitaine Steph Houghton.

L’équipe GB prend le genou, le Chili aussi. Les États-Unis et la Suède emboîtent le pas, puis la Nouvelle-Zélande le fait. Footballeuse montrant comment c’est fait ! Acte de classe.#ÉquipeGB#Tokyo2020pic.twitter.com/bBNgrw7fus – Karolos Grohmann (@karolosgrohmann) 21 juillet 2021

« C’était un moment de fierté parce que les joueurs chiliens ont également mis le genou à terre pour montrer à quel point nous sommes unis en tant que sport. »

Et alors qu’il y avait initialement des suggestions selon lesquelles l’action de l’équipe GB a surpris le Chili, le milieu de terrain Karen Araya a affirmé qu’un simple malentendu était à l’origine de la déclaration conjointe bégayée des deux parties.

« C’était un problème de non-synchronisation » elle a dit.

« Nous n’étions pas en mesure de communiquer correctement à cause de la langue. Dès qu’on a vu les Anglais mettre le genou tout de suite on a décidé de faire pareil et bien sûr on est favorable à ce genre de chose.

Il va sans dire bien sûr que l’équipe des États-Unis a pris le genou, avec leur croisé réveillé et leur skipper Megan Rapinoe expliquant que c’était « une opportunité pour nous de continuer à utiliser nos voix et nos plateformes pour parler des choses qui nous affectent tous intimement de différentes manières » après une humiliation 3-0 contre la Suède, qui était leur première défaite en 44 matchs.

Les footballeuses du Royaume-Uni, du Chili, de la Suède, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis se sont agenouillées pour protester contre les inégalités raciales avant leurs matchs le premier jour de #TokyoOlympics événements. Le CIO a assoupli les règles pour autoriser les protestations avant les événements, mais interdit toujours les protestations sur le podium. pic.twitter.com/lTTcltMJRQ – AJ+ (@ajplus) 21 juillet 2021

Voir beaucoup de gens heureux que les États-Unis aient perdu contre la Suède parce qu’ils se sont mis à genoux. J’ai des nouvelles pour ces gens. pic.twitter.com/axdLwmhEe6 – Anthony Kristensen (@AMFKristensen) 21 juillet 2021

« Nous avons des gens de l’équipe américaine, de tout le pays, de tous horizons, et des gens du monde entier pour toutes les autres équipes, donc j’encourage évidemment tout le monde à utiliser cette plate-forme au mieux de ses capacités pour faire le plus de bien. qu’ils peuvent peut-être dans le monde, d’autant plus que tous les yeux sont rivés sur Tokyo ces prochaines semaines », elle a continué.

« Nous sommes sur la scène mondiale, avec les médias du monde entier, les yeux et l’attention des gens, tous attirés par un seul endroit avec une collection d’athlètes incroyables du monde entier, qui se soucient beaucoup de ce qu’ils font ici à Tokyo en termes de leur sport, et qui se soucient beaucoup de beaucoup d’autres choses. »

Dans un épisode d’un derby régional, l’Australienne Matildas a été félicitée par une partie de ses fans pour ne pas s’être mise à genoux comme ses rivaux néo-zélandais.

Mais ils ont affiché le drapeau aborigène traditionnel plutôt que le drapeau australien plus familier.

« Nous en sommes vraiment fiers », a déclaré le capitaine et attaquant vedette Sam Kerr après que son équipe ait remporté une victoire 2-1.

Matildas a pris la photo de leur équipe derrière un drapeau aborigène au lieu de leur drapeau australien habituel aujourd’hui pic.twitter.com/5N0sL8e5et – Grandir (@walkonthewatter) 21 juillet 2021

« C’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé en équipe. Nous laissons les filles autochtones le conduire.

« Nous ne voulions pas faire quelque chose qui va de pair avec le grain, nous voulions faire quelque chose qui était pertinent pour notre pays », a-t-elle affirmé.

Pourtant, alors que ces manifestations ont été vues par des millions de personnes dans le monde et ont rempli d’innombrables colonnes, un rapport de The Guardian a affirmé que les organisateurs du CIO et de Tokyo 2020 ont ordonné à leurs équipes de médias sociaux de ne publier aucune photo de contenu d’athlètes olympiques se mettant à genoux.

La commande aurait été transmise par les gros bonnets mardi soir avec en tête le choc des femmes de l’équipe GB contre le Chili à Sapporo, et en a dérouté certains.

Plus précisément, un initié a déclaré au journal britannique qu’ils trouvaient une telle approche étrange étant donné que le CIO avait célébré des photos emblématiques telles que celle de Tommie Smith et John Carlos levant le poing contre l’oppression afro-américaine lors des jeux de 1968 à Mexico.

Avec la règle 50 assouplie – qui interdisait auparavant « manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale dans tous les sites olympiques, sites ou autres zones » – ce n’est que le commencement.

Si vous aimez votre sport avec une bonne dose de signal de vertu, il semble que vous allez vous régaler au cours des deux prochaines semaines ; et si vous ne le faites pas, eh bien, vous devrez peut-être penser à vous déconnecter maintenant.