À voix haute, gonflé à bloc et dirigé par les Français

Lorsque Samuel Wilson Fussell est diplômé d’Oxford et déménage à New York, sa santé s’effondre. Il se rend vite compte que la maladie n’est pas biologique mais environnementale ; Le surplus de personnes, de bruits et d’odeurs de New York donne à l’auteur l’impression d’être une proie frémissante. La solution sur laquelle il tombe est de rejoindre un YMCA et de commencer à soulever des poids. Le muscle, raisonne-t-il, le rendra inattaquable.

Coupé à un an plus tard et Fussell est devenu membre des connaisseurs de fer. Son apport en protéines monte en flèche; aucun hamburger ou boîte de thon n’est sûr. Il commence à parler comme Kirk Douglas dans “Spartacus” – au lieu de dire Merci à un collègue, Fussell aboie, “Aucune gentillesse oubliée, aucune transgression pardonnée.” Il déménage en Californie, commence à faire du jus (des stéroïdes, pas des carottes), participe à des compétitions de musculation, se cite Nietzsche et perd totalement la tête. Le déplace-t-il ? Je ne le dirai jamais! Lisez le livre et découvrez.

Le voyage de Fussell sera reconnaissable à quiconque a subi la mortification et le triomphe d’un effort volontaire extrême – c’est-à-dire, quiconque s’est arrêté au milieu de l’entraînement (pour quoi que ce soit) et a demandé : “Suis-je au paradis ou suis-je en enfer ?”