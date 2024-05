À voir : Un agent de sécurité cannois fait sortir l’acteur dominicain Massiel Taveras du tapis rouge et suscite l’indignation | Actualités tendances

L’agent de sécurité du Festival de Cannes, qui a fait la une des journaux pour son affrontement avec Kelly Rowland, a de nouveau fait la une des journaux après avoir fait sortir l’acteur dominicain Massiel Taveras du tapis rouge. La vidéo capturant l’affrontement est désormais virale et a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

La vidéo virale montre Taveras dans une robe blanche avec une traîne comportant une image de Jésus-Christ. L’acteur-mannequin essaie de réparer son train en montant les escaliers. Cependant, l’agent de sécurité l’a bloquée et lui a demandé de sortir.

La vidéo montre également Taveras bouleversée car l’agent de sécurité ne lui permet pas de poser. Au moment où elle atteint le haut des escaliers et se retourne pour lui faire signe, l’agent de sécurité lui tient l’épaule et essaie de la faire se retourner. Alors que le garde s’approche trop près, on peut voir Taveras la repousser.

Regardez la vidéo virale ici :

L’actrice dominicaine Massiel Taveras a été retirée du tapis alors qu’elle posait pour des photos au Festival de Cannes. Le même agent de sécurité a été impliqué dans un incident avec Kelly Rowland. https://t.co/O3Q1788tjy -Pop Crave (@PopCrave) 25 mai 2024

Partagée par @PopCrave sur X, la vidéo a recueilli plus de 23,2 millions de vues alors que plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué l’agent de sécurité pour son comportement. En réaction à la vidéo, un utilisateur a commenté : « Cet agent de sécurité est clairement misogyne et anti-poc, réveillons ce thé. » Un autre utilisateur a écrit : « Un comportement tellement étrange de la part de l’agent de sécurité. »

« Cela signifie-t-il que le Festival de Cannes autorise et approuve ce type de comportement de la part de la sécurité, en particulier de cette même dame de la sécurité qui a réservé le même traitement à Kelly Rowland ? a écrit un troisième utilisateur.

Le 23 mai, une vidéo de Kelly Rowland s’adressant sévèrement au même agent de sécurité le jour de la première de Marcello Mio a été diffusée sur les réseaux sociaux. « La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite, je la respecte, et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre. J’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon, mais j’ai tenu bon », a déclaré Rowland au Presse associée.