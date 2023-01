À Vivienne Westwood, nous avons perdu une voix en colère, forte et d’une importance cruciale dans la politique et la culture modernes

L’icône de la mode tardive était le genre de radical dont nous avons désespérément besoin – un qui ne peut pas être remplacé en ces temps de culture d’annulation

La triste nouvelle est arrivée la semaine dernière du décès de Dame Vivienne Westwood. Les hommages ont afflué dans les médias, reconnaissant ses énormes réalisations en tant que créatrice de mode, icône culturelle et figure reconnue de l’establishment en acceptant un DBE et son titre “Dame” – cependant, ce n’est pas la Vivienne Westwood que je connaissais.

J’ai fait partie d’un groupe qui a été créé il y a près de dix ans par Vivienne et un groupe d’activistes qui avaient des opinions politiques diverses sur des sujets allant du changement climatique à la liberté d’expression, en passant par, selon les propres mots de Vivienne, “la finance pourrie system’ et la sauvegarde du NHS. Nous avons appelé le groupe ‘Intellectuals Unite’ ou IOU. Notre objectif collectif était de contester la propagande diffusée par nos médias, dans nos industries culturelles et par nos politiciens. Tous ceux qui défiaient le système étaient considérés comme des « intellectuels ». Nous voulions que la population remette en question ceux qui sont au pouvoir et rejette leur parole en tant que « vérité ». Notre petit groupe se réunissait tous les quelques mois et nous discutions et débattions de beaucoup de choses, mais nous étions tous d’accord sur le fait que nous étions attachés à la « réflexion critique » par le biais de débats et d’arguments inconfortables.

Au cours des dix dernières années, la voix de Vivienne était radicale et dangereuse pour certains. Elle était une ardente partisane de Julian Assange, qui est actuellement détenu à la prison de Belmarsh dans l’attente d’une éventuelle extradition vers les États-Unis, où il est accusé d’avoir divulgué des documents sensibles sur le renseignement militaire américain. Elle a rendu visite à Julian Assange à plusieurs reprises pendant sa captivité.

Vivienne n’avait pas peur du pouvoir et dirigeait souvent sa colère et sa voix vers le sommet, y compris les premiers ministres David Cameron, Theresa May et Tony Blair. Elle critiquait à la fois Hillary Clinton et Donald Trump, comme elle l’était de toute la classe politique – elle était non partisane et croyait que tous les politiciens mentaient pour leur propre profit. Elle m’a même donné un badge qui disait “Politiciens R Criminels”, sachant que je suis entièrement d’accord avec elle sur ce point. J’ai assisté à de nombreuses manifestations avec Vivienne Westwood.

Au fil des ans, sa voix contre le capitalisme, la censure et l’exploitation impitoyable de la planète est devenue de plus en plus féroce et forte, et lorsqu’elle a clairement dit aux médias grand public qu’elle voulait parler de son activisme et non de la mode, ils ont cessé de venir et ont cessé de faire des reportages. Elle en est venue à détester les médias grand public et à les appeler “la mafia.” Cependant, elle a continué à apparaître sur RT, en particulier sur “Going Underground” d’Afshin Rattansi, notamment autour de la campagne pour la libération de Julian Assange.

En 2016, je travaillais en tant que chargé de recherche à la London School of Economics et j’ai organisé le «Resist Festival» de trois jours pour rassembler des personnes issues des secteurs de l’éducation, des arts et de la culture afin de débattre et de créer un lien entre les politiques dissidents. Vivienne Westwood et sa famille et ses amis ont soutenu le festival. Elle a prononcé deux discours sur « le système financier pourri » et n’a pas mâché ses mots lorsqu’elle a parlé de l’austérité et de la pauvreté subies par les plus pauvres au profit des riches corrompus au sommet. “Going Underground” était le seul média à avoir rendu compte de son discours.

Nous n’étions pas d’accord sur tout. Vivienne était une patriote du Royaume-Uni, elle avait de l’affection et du respect pour la famille royale et détestait en même temps le système de Westminster. Nous avons eu de nombreux débats et disputes au sujet de la famille royale et du système de classe – mais nous respections tous les deux les points de vue de l’autre. Ses contradictions autour de la politique valaient toujours la peine d’être réfléchies – elle était une femme d’affaires riche et prospère, mais aussi une anticapitaliste engagée. L’une des deux dernières réunions que nous avons eues juste avant que la pandémie ne frappe était une lecture de “Les aventures de Pinnochio”, un livre pour enfants de Carlos Callodi, en tant que texte anticapitaliste, puis une lecture de “La ferme des animaux” de George Orwell, un écrivain et penseur pour lequel nous partagions une passion. Nous espérions organiser un événement en 2022 au Tooting Market avec le fils de George Orwell emmenant la littérature politique dans un espace culturel de la classe ouvrière. Son objectif était de publier autant de livres que possible pour que les gens puissent lire et penser par eux-mêmes, mais la pandémie a finalement stoppé ce projet.

Vivienne est originaire d’un petit village du Derbyshire et est née juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ses réalisations sont stupéfiantes pour une femme de la classe ouvrière de sa génération. Elle faisait et disait les choses à sa manière et elle le faisait toujours elle-même. Elle a changé la façon dont les Britanniques se percevaient à travers ses propres contradictions en matière de mode, de style et de présentation. Elle a permis que cette excentricité très britannique soit révélée au public et le public britannique a répondu en lui reflétant comment ils se voyaient.

Nous avons perdu une femme britannique importante et controversée. Mais plus important encore, nous risquons de perdre la politique, la culture et les arts qui sont en colère, contradictoires, radicaux et bruyants, qui peuvent fusionner et se transformer en de véritables expressions du radicalisme et peuvent repousser les limites du capitalisme et forcer des opinions diverses dans l’arène. Les guerres culturelles, l’annulation de la culture, la liste noire et la censure de l’ombre de notre époque contemporaine signifient qu’il est peu probable que nous voyions une autre femme émerger des rangs qui brillera aussi fort que Vivienne Westwood.