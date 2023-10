A Villa 1 – 0 Zrinjski

Aston Villa a lancé son aventure en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence après que la tête du capitaine John McGinn à la 94e minute a assuré une victoire 1-0 sur Zrinjski Mostar.

Les champions en titre de Bosnie-Herzégovine avaient frustré leurs illustres adversaires de Premier League et réduit l’équipe d’Unai Emery à des demi-chances avant que McGinn n’arrive dans les arrêts de jeu pour rencontrer le centre de Matty Cash et détourner sa tête au-delà de Marko Maric.

Il semblait que la campagne de Villa en Ligue Europa Conférence continuerait à bégayer d’ici là, après que les hôtes aient été frustrés par leurs adversaires organisés et combatifs, qui ont refusé de céder.

Lee Hendrie a déclaré à Sky Sports : « C’est de ça qu’il s’agit ! Super John McGinn ! Quelle tête ! Capitaine Marvel, jetant un coup d’œil de la tête. Boum ! C’est de ça que sont ces soirées européennes ! Je peux voir les fans et je le sens ! «

Le résultat signifie que Villa passe à égalité avec trois points avec Zrinjski. Ailleurs dans le groupe, l’AZ Alkmaar a battu le Legia 1-0 aux Pays-Bas, ce qui signifie que les quatre équipes sont bloquées sur le même nombre de points – et sur la même différence de buts.

Notes des joueurs d’Aston Villa Aston Villa: Martinez (7), Konsa (7), Carlos (7), Lenglet (6), Digne (5), Bailey (6), Dendoncker (5), Tielemans (6), McGinn (8), Zaniolo (7), Duran (5). Sous-marins : Cash (8), Luiz (7), Traoré (n/a), Watkins (7). Homme du match: John McGinn.

Comment Villa a tardé à déclencher la campagne ECL

McGinn était encore une fois le toast de Villa Park





Malgré sa domination, Villa a eu du mal à briser Mostar et a vu un penalty annulé en seconde période.

L’arbitre Urs Schnyder a modifié sa décision d’accorder un penalty pour le handball après que les rediffusions ont montré que la tête d’Ollie Watkins avait touché Slobodan Jakovljevic au visage.

Actualités de l’équipe d’Aston Villa C’était une équipe bien changée pour les hommes d’Emery, avec six changements dans l’équipe qui a battu Brighton samedi. Martinez, Konsa, Digne, McGinn et Zaniolo ont conservé leur place.

Nemanja Bilbija a gâché la meilleure ouverture des visiteurs en première mi-temps alors que les champions de Bosnie ont échoué de peu lors de la rencontre du Groupe E.

Ezri Konsa, malheureux d’être exclu de la dernière équipe anglaise, a avoué n’avoir jamais entendu parler des visiteurs. Il n’aurait pas été le seul.

Aston Villa a été frustrée dans une première mi-temps sans but





Le patron Krunoslav Rendulic a qualifié cela de plus grand match de son histoire et le club qui a offert à Luka Modric, 17 ans, ses débuts professionnels a été une nuisance dès le début.

Antonio Ivancic a brièvement menacé le premier, lançant le ballon sur Emi Martinez mais manquant de soutien, avant que le gardien de but ne doive parer le tir de Bilbija après le centre bas de Marijo Cuze.

Entre les deux, Nicolo Zaniolo a menacé à deux reprises, mais c’était une chance que Mostar aurait dû saisir. Ils avaient, au moins, sapé l’énergie de Villa Park dans les 20 premières minutes et les frustrations des hôtes ont été soulignées lorsque McGinn a été réservé pour un plongeon évident.

Villa disputait son premier match de phase de groupes européenne en 15 ans





En tant qu’équipe, Villa apprend encore à s’adapter au football européen et la défaite d’ouverture 3-2 au Legia Varsovie n’a guère justifié son statut de favori dans la compétition. En première mi-temps à Villa Park, il y avait encore moins d’indices.

Mostar s’est battu 3-0 pour battre l’AZ Alkmaar 4-3 le mois dernier et était à l’aise, le coup de pied aérien de Zaniolo permettant au gardien Marko Maric d’offrir un arrêt aux caméras, mais il n’y avait pas grand-chose d’autre pour les déranger.

Emery en avait assez vu et a convoqué Watkins, Douglas Luiz et Matty Cash du banc et leur arrivée a soulevé Villa.

Jhon Duran a débuté pour Aston Villa





Watkins a évoqué une chance pour Diego Carlos, seulement pour que le défenseur se trompe complètement de la tête et que l’attaquant pensait avoir mérité un penalty huit minutes après le début de la seconde période.

Le centre de Cash a été accueilli par Watkins, dont la tête a été projetée au visage de Jakovljevic – l’officiel Schnyder donnant un coup de pied pour le handball.

Il était clair cependant que le ballon a touché le défenseur au visage et, une fois que Schnyder a vérifié son moniteur, il a correctement annulé la décision.

Zrinjski Mostar a été terrassé de manière déchirante





Cela a finalement allumé un feu sous Villa et Maric a sauvé la tête de Diego Costa alors que les hôtes campaient dans la moitié de terrain de Mostar pour le reste du match.

Youri Tielemans et Zaniolo se sont rapprochés avant que McGinn ne sauve les hôtes dans les arrêts de jeu. Cash s’est libéré sur la droite et a centré pour que le milieu de terrain hoche la tête à six mètres.

Lee Hendrie a dit Actualités Sky Sports: « Quel résultat ! C’est énorme. S’ils n’avaient rien obtenu ce soir, ils se seraient retrouvés en bas de tableau alors que vous vous attendiez à ce qu’ils aillent gagner. »

Emery : Il faut respecter chaque équipe européenne

Le patron d’Aston Villa, Unai Emery, insiste sur le fait que leur victoire tardive contre Zrinjski Mostar prouve pourquoi leurs rivaux européens doivent être respectés.

L’Espagnol a déclaré : « Mon message est qu’il faut toujours respecter chaque équipe. Pour eux, c’est très important de jouer en Europe, contre nous, pour montrer leur puissance aussi. Leur engagement en 90 minutes a été incroyable. Ce n’était pas facile de rompre. il.

« En seconde période, nous avons très bien joué, nous avons eu des occasions et nous avons finalement marqué.

« Je savais avant le match que ça allait être difficile parce qu’ils allaient défendre. Cela s’est produit en première mi-temps. J’espère que nous pourrons construire une équipe avec tout le monde. »

Le prince de Galles était également dans la foule pour assister au dernier spectacle de Villa.

Emery a ajouté : « C’est la troisième fois que je le rencontre, il est le bienvenu pour nous. Il ressent vraiment de l’émotion avec nous aussi. Il m’a rencontré, moi, les joueurs et les entraîneurs. Nous avons parlé d’Aston Villa et de ses souhaits suivants. nous cette année. »

Analyse : Villa arrive en Europe grâce au talisman McGinn

Le but de McGinn a déclenché des scènes folles pour Aston Villa





Anton Toloui de Sky Sports News à Villa Park :

« Villa a soufflé, Villa a soufflé et ils ont fini par faire sauter la maison des Zrinjski.

« La défense bosniaque a été déterminée toute la soirée mais Traoré et Cash se sont connectés intelligemment sur la droite et McGinn est arrivé tard pour finir.

« Villa Park était agité, puis implacable. ‘Super John McGinn’ résonnait autour du célèbre vieux terrain accueillant son premier véritable match européen depuis plus de 14 ans. »

Joueur du match – John McGinn

McGinn glisse sur la surface en suivant son vainqueur





Le milieu de terrain d’Aston Villa, John McGinn, a déclaré à TNT Sports :

« Tous ceux qui ont regardé le match Angleterre contre Ecosse, cette chance m’a hanté dans ce match où j’ai semblé perdre la tête ! Notre manager nous a dit d’aller au large et de continuer à leur causer des problèmes avec nos centres. Ils ont tout donné, ils étaient déterminés mais nous il faut être plus patient, et les objectifs viendront.

« Ce soir, c’était une victoire incontournable, cela ne fait aucun doute. Nous aurions peut-être marqué un point qui n’aurait pas été la fin du monde, mais nous avons vraiment amélioré notre performance en seconde période et c’est un pur soulagement de marquer le but. à la fin. »

Quelle est la prochaine étape pour Villa?

Aston Villa rendra visite aux Wolves dimanche en Premier League à 14 heures. Ils reviennent en Ligue Europa Conférence à l’AZ Alkmaar le jeudi 26 octobre ; coup d’envoi à 17h45.