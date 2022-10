« A Very Flutey Halloween Concert » sur scène au Pérou le 27 octobre – Shaw Local

L’Illinois Valley Flute Ensemble présentera A Very Flutey Halloween Concert sous la direction de Sue Gillio à 19 h le jeudi 27 octobre à l’Église unie du Christ de Zion, 1521 Sixth St., Pérou.

Les sélections musicales incluent le thème “The Addams Family”, “The Munsters”, la musique de Harry Potter, (This is) Halloween, le thème de “Halloween”, “Goblins March”, “Hebrides Overture”, entre autres sélections.

Le concert est gratuit et ouvert au public. Les offres de libre arbitre seront acceptées à la porte et tous les profits iront au Fonds de bourses d’études Music Suite 408 Flute qui aide financièrement les flûtistes qui assistent à la retraite annuelle de flûte d’été au Pérou.

Les interprètes incluent : Brie Clayton, de Paw Paw ; Lois Croasdale, de Spring Valley; Paige Evans, Julie Pleskovich, d’Oglesby; Kathy Gage, lac Ozark, Missouri ; Jan Hoge, Wenona; Maggie Ferguson, Sue Johnson, Natalie Lindig, Gabby Mosley, Maddie Vescogni, du Pérou ; Emily Kmetz, de La Salle; Ava Rosengren, de Serena ; Jamie Valadez, de Dalzell ; Kendra Herman, Kendra Olson, de Sénèque ; Tony Grunstad, Hallee Loza, d’Ottawa; et Emily Bonnell, Eileen Hagenbuch, d’Utica.

Music Suite 408 au Pérou est la «base» de l’Illinois Valley Flute Ensemble, qui a été créé à l’été 1991. L’ensemble est l’un des ensembles de flûtes de Music Suite 408, âgés de 6 ans à l’âge adulte.

L’Illinois Valley Flute Ensemble s’est produit chaque année en avril dans le cadre de la série Music at the Mansion au Hegeler Carus Mansion; à la télévision pour le téléthon des timbres de Pâques, les portes ouvertes de Noël de La Salle, les célébrations artistiques de la ville de Pérou Maud Powell, Senica’s Oak Ridge, Deer Park Country Club, Hunter’s Ridge Country Club, Reddick Mansion, St. Margaret’s Auxiliary Dinner, Morton Grove Library, Liberty Village de Streator, Princeton et Pérou, petit-déjeuner des survivants du cancer de l’Hôpital communautaire d’Ottawa, Hornbaker’s Gardens et diverses fêtes privées et rassemblements saisonniers.

De plus, l’ensemble s’est produit comme l’un des trois ensembles invités à la 37e conférence annuelle de trois jours de la Principals Association au Peoria Civic Center et s’est produit au Chicago Flute Festival en 2001 (Wheeling) et 2009 (Evanston). L’ensemble a produit trois CD : « In the Mood for Flutes », « Christmas Tidings » et « Flute Spangled Spectacular ».

Music Suite 408 est un centre d’enrichissement communautaire qui propose de la musique, de l’art, une langue étrangère (espagnol) et une multitude d’ateliers, d’événements et de spectacles communautaires aux étudiants de tous âges, de toutes origines ethniques et économiques.