A Venise, Harry Styles parle jeu d’acteur, musique et fans

VENISE, Italie – Harry Styles a déjà un CV d’acteur enviable pour un nouveau venu, de “Dunkerque” de Christopher Nolan aux prochains “Don’t Worry Darling” et “My Policeman”. Mais la pop star a déclaré lundi au Festival international du film de Venise qu’en tant qu’acteur, il a souvent l’impression qu’il n’a “aucune idée de ce que je fais”.

L’arrivée de Styles au Lido, où « Don’t Worry Darling » est présenté en première mondiale lundi soir, a été l’un des événements les plus attendus d’un festival rempli de stars. Lors d’une conférence de presse avant la première, Styles a été parsemé de questions sur ses fans, sa carrière et s’il retravaillerait ou non avec la réalisatrice Olivia Wilde – auxquelles il n’a pas répondu.

Dans “Don’t Worry Darling”, Styles joue Jack, qui travaille pour le mystérieux Victory Project, dirigé par le leader charismatique de Chris Pine, dans une communauté expérimentale de style milieu du siècle. Florence Pugh joue la femme de Jack, Alice, qui obtient tout le confort du monde en échange de ne pas poser de questions. Mais bientôt, elle commence à voir des fissures dans le placage.

“Je pense que c’est amusant de jouer dans des mondes qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Ce monde qui est censé être si parfait, c’est vraiment amusant de jouer à faire semblant là-dedans », a déclaré Styles. “Il n’y avait pas trop de jeu d’acteur.”

Styles a pris plusieurs jours de congé de ses apparitions au Madison Square Garden pour assister à la première de « Don’t Worry Darling » à Venise, avec Wilde et ses co-stars Pine et Gemma Chan. Mais bien qu’il jongle avec deux carrières artistiques de haut niveau, il a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup de parallèles entre la musique et le théâtre.

«Personnellement, je les trouve un peu opposés à bien des égards. Je pense que faire de la musique est une chose très personnelle », a déclaré Styles. “Il y a des aspects du jeu d’acteur où vous vous inspirez d’expériences que vous avez vécues, mais la plupart du temps, vous faites semblant de jouer quelqu’un d’autre. Je pense que c’est ce que je trouve le plus amusant : jouer à faire semblant.

Il a ajouté: “Je pense que la partie amusante est que vous ne savez jamais ce que vous faites. Je fais de la musique depuis plus longtemps, mais ce que j’aime dans le fait d’agir, c’est que j’ai l’impression de n’avoir aucune idée de ce que je fais.

Les fans se rassemblaient déjà devant le théâtre tôt lundi pour obtenir une perche de choix devant le tapis rouge pour la première, des heures à l’avance. Beaucoup avaient des histoires personnelles sur l’impact de la musique de Styles sur leur vie.

“Je suis incroyablement reconnaissant envers les personnes qui m’ont soutenu dans ma vie et les fans en particulier m’ont toujours fourni un endroit où être moi-même et me sentir à l’aise de le faire et de m’exprimer”, a-t-il déclaré à propos de ce que cela signifie. tant à tant de gens. “J’aimerais espérer pouvoir leur redonner cet espace.”

