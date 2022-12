‘À vendredi, Robinson’ Review: Cher Godard

Dans “À vendredi, Robinson”, Mitra Farahani orchestre une correspondance libre entre Ebrahim Golestan, réalisateur et écrivain iranien, et Jean-Luc Godard, qui a passé plus de 60 ans à réinventer le cinéma. Le film ludique et profond relie le couple à travers le mot et l’image, alors qu’ils échangent des e-mails, discutent et réfléchissent, l’un dans le Sussex, en Angleterre, l’autre à Rolle, en Suisse.

Farahani marie des scènes casanières à un style godardien de réflexions compressées et de fioritures audiovisuelles. Golestan, une figure retirée dans un manoir gothique, s’interroge sur les koans parfois cinglés de Godard, qui arrivent avec des pièces jointes telles que “Saturne dévorant son fils” de Goya, un extrait du film d’amitié dauphin-chien “Zeus et Roxanne”, et des selfies .