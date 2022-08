À vendre : l’hôtel à tarif horaire « le plus sexy » de Manhattan

Un objet noir ressemblant à une souche était assis contre un mur. J’ai vite découvert qu’il se dépliait et j’ai réalisé qu’il s’agissait du Liberator, un appareil en forme de coin qui aide les amoureux à se contorsionner dans des positions imaginatives. La pièce était immaculée, mais j’ai découvert un griffonnage de passion sur la surface du Liberator : une faible empreinte de main.

Quand j’ai attrapé mon reflet dans le miroir du plafond, j’ai eu un flashback sur ma propre rencontre avec le Liberty quand j’avais environ 21 ans. Je commençais à peine à voir quelqu’un, mais nous vivions tous les deux à la maison avec nos parents, et donc une nuit, nous avons pris un taxi flou jusqu’au Liberty. Ce qui s’en est suivi est flou, mais je me souviens qu’un iPhone, niché dans une tasse pour l’amplification, a été utilisé pour jouer à Arcade Fire, et un Jolly Rancher s’est collé aux cheveux de quelqu’un. L’aventure maladroite s’est terminée deux heures plus tard, mais elle nous a liés, et la relation est devenue la première romance sérieuse de ma vie.