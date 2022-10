À Vegas, cette compagnie aérienne charter vous emmène, vous et votre partenaire, à un rendez-vous romantique en jet privé

Pour 995 $, soit environ 81 920 roupies, Love Cloud Vegas, une entreprise de charter aérienne basée à Las Vegas, vous transportera, vous et votre partenaire, dans un jet privé pendant 45 minutes au-dessus de Sin City. La société, lancée par Andy Johnson, pilote et fondateur de Love Cloud, transporte des couples dans un Cessna à deux moteurs avec un matelas double, plusieurs oreillers et de nombreux autres équipements tels qu’un éclairage d’ambiance et un système audio pour jouer votre favori. musique.

Pas seulement cela, payez un autre Rs. 16 468 et se marier à bord. Pour faire l’expérience d’un repas romantique à un plat sur le vol, on pourrait payer 100 $ supplémentaires (8 234,90 Rs) et 1 595 $ (1 31 365,08 roupie indienne) pour trois plats.

Top showsha vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=FfL_xhAALr4″ width=”424″ height=”238″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

De plus, avec le paiement de un supplément de 300 $ (24 702,16 roupies indiennes) avec n’importe quel forfait, on peut obtenir une bouteille de champagne et se rendre sur le tarmac dans une limousine.

Il permet aux passagers de rejoindre le Mile High Club Flight, qui reste l’activité de l’entreprise offre la plus populaire. Il s’agit d’une carte de membre commémorative signée par le pilote.

Afin d’offrir une intimité totale au couple à bord, le pilote porte des écouteurs antibruit et ne quitte pas le cockpit. Pour le rendre plus insonorisant, le quadragénaire a installé un rideau insonorisant spécial cousu par sa mère entre le cockpit et la cabine. L’avion et la literie sont nettoyés en profondeur après chaque vol.

Johnson, dans une interview avec le New York Times, parlant de son entreprise, l’a décrit comme un « économiseur de relations ». Il ne pilote pas d’avions lui-même, bien qu’il ait travaillé comme pilote commercial pour Mesa Airlines. Selon les archives, la licence de pilote de Johnson a été temporairement suspendue en 2009 par la Federal Aviation Administration (FAA) et a été révoquée en 2011 pour avoir volé pendant sa suspension. Alors, maintenant, il engage des pilotes professionnels tout en se concentrant sur le marketing et les ventes.

Lire tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici