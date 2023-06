À Varanasi, S Jaishankar prend son petit-déjeuner chez un travailleur dalit du BJP

Dimanche, le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a pris son petit-déjeuner à la résidence de la présidente du stand dalit, Sujata Dhusia, à Varanasi, dans l’Uttar Pradesh.

Le ministre après sa visite à la résidence de Sujata, a déclaré : « Le petit déjeuner était délicieux. À partir d’aujourd’hui, nous avons des programmes du G20 à Varanasi ; il y aura des discussions sur la sécurité alimentaire, les céréales, les engrais et le mil.

Avant la visite de M. Jaishankar, le président du BJP Booth, Sujata, a déclaré: « Toute notre famille fait des préparatifs depuis hier. Nous nettoyons également. Nous avons fait du Kachori, aaloo paneer ki sabzi. heureux qu’une personne importante vienne chez nous. »

L’oncle de Sujata, Munna Lal Dhusia, a déclaré: « Nous sommes des pauvres. Nous sommes très heureux qu’un ministre vienne chez nous. Nous l’accueillerons avec tout ce que nous avons. Nous avons un sukhaa sabzi, un paneer sabzi, poori, kheer. Nous ont fait tous les préparatifs et l’attendent. Toute notre famille est heureuse.

Pendant ce temps, le porte-parole officiel du ministère des Affaires extérieures (MEA), Arindam Bagchi, a tweeté dimanche : « La ville historique de Varanasi se prépare à accueillir la réunion des ministres du développement (DMM) sous #G20India du 11 au 13 juin ».

La réunion des ministres du développement du G20 sous la présidence indienne du G20 est prévue du 11 au 13 juin à Varanasi, Uttar Pradesh. Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, présidera la réunion.

La réunion, qui se tiendra dans le cadre de la présidence indienne du G20, verra également une allocution vidéo spéciale du Premier ministre Narendra Modi, a indiqué le ministère des Affaires extérieures dans un communiqué officiel.

La réunion des ministres du développement de Varanasi se déroule au milieu de défis de développement croissants qui ont été aggravés par le ralentissement de l’économie mondiale, le surendettement, les effets du changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité, la pauvreté et les inégalités croissantes, le coût de crise de la vie, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le monde et des tensions et conflits géopolitiques.

La réunion ministérielle du G20 pour le développement sera l’occasion de convenir collectivement d’actions visant à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et à favoriser les synergies entre les programmes de développement, d’environnement et de climat tout en évitant des compromis coûteux qui freinent les progrès des pays en développement. pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué.

Le rassemblement de Varanasi fait suite au sommet Voice of the Global South, organisé par l’Inde en janvier 2023.

Les décisions prises lors de la réunion de Varanasi auront également un impact sur le Sommet des Nations Unies sur les ODD, qui se tiendra à New York en septembre.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)