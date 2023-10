L’homme d’affaires Darshan Hiranandani, dans une déclaration sous serment explosive aujourd’hui, a affirmé que la députée du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, lui avait donné son identifiant de connexion au Parlement pour formuler des questions sur le groupe Adani, ce qui, selon elle, était le « seul moyen » de cibler le Premier ministre Narendra Modi. Cette affirmation constitue un énorme revers pour Mme Moitra, qui lutte actuellement contre les allégations du BJP selon lesquelles elle aurait accepté de l’argent et des faveurs du chef du groupe Hiranandani pour cibler son rival commercial Adani Group, et devrait être suspendue du Parlement.

L’allégation selon laquelle elle lui aurait remis son identifiant de connexion au Parlement, si elle était prouvée, pourrait constituer une violation de privilège qui pourrait entraîner une ordonnance de suspension à son encontre.

M. Hiranandani – pris dans la controverse « argent contre questions » qui tourne autour de Mme Moitra – a déclaré qu’il déposait une déclaration sous serment car l’affaire le concernait et s’est transformée en une controverse politique au sein de la commission parlementaire des privilèges et du pouvoir judiciaire.

Dans l’affidavit de trois pages, il a avoué quelques points qui constituent l’essentiel des allégations du BJP contre Mme Moitra. Outre le partage de son identifiant de connexion, cela impliquait d’accepter les faveurs de M. Hiranandani. Mais il a éludé la principale accusation portée contre elle : elle aurait posé plus de 50 questions parlementaires au nom du groupe Hiranandani pour prendre le dessus sur son rival commercial, le groupe Adani.

L’affidavit indique que le cas était plutôt le contraire.

Mahua Moitra pensait que la seule façon d’attaquer le Premier ministre Modi était d’attaquer Gautam Adani, et elle « s’attendait donc à un soutien sur ces sections », indique l’affidavit. Pour cela, elle a partagé son identifiant de connexion au Parlement afin qu’il puisse formuler les questions, a déclaré M. Hiranandani. Il a accepté l’idée parce qu’il pensait que grâce à elle, il obtiendrait le soutien des États dirigés par l’opposition.

Il a également affirmé que Mme Moitra avait reçu le soutien d’autres personnes dans cet effort, notamment de journalistes, de dirigeants de l’opposition et d’anciens employés du groupe Adani.

Il a également affirmé que le député de Trinamool était également une personne dominatrice et ambitieuse qui avait également formulé un certain nombre de demandes de « diverses faveurs » qu’il avait rencontrées pour conserver son soutien. Les demandes formulées incluaient l’offre d’articles de luxe coûteux, « un soutien pour la rénovation de son bungalow officiellement attribué à Delhi, les frais de voyage, les vacances, etc », a-t-il écrit.

« Je ne pouvais pas me permettre de lui déplaire », lit-on dans l’affidavit. « J’ai souvent eu l’impression qu’elle profitait indûment de moi et me mettait la pression pour que je fasse des choses que je ne voulais pas, mais je n’avais pas le choix, pour les raisons susmentionnées », a-t-il ajouté.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)