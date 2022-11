À une ère de confrontation, Biden et Xi cherchent à établir des conditions

Le mois dernier, l’administration Biden a émis de nouvelles restrictions importantes sur la vente de technologies de semi-conducteurs à la Chine, en se concentrant sur les machines de plusieurs millions de dollars nécessaires pour fabriquer les puces avec les circuits les plus petits et les vitesses les plus rapides. Il s’agissait d’un effort clair pour ralentir les progrès de la Chine dans l’un des rares domaines technologiques où elle est encore en train de rattraper son retard.

Dans un document de 48 pages sur la Stratégie de sécurité nationale, M. Biden a écrit que la Chine « est le seul pays ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour faire avancer cet objectif ». Le document sur la stratégie de défense nationale des États-Unis, des semaines plus tard, a déclaré que la Chine « reste notre concurrent stratégique le plus important pour les décennies à venir ».

Les enjeux ont augmenté pour la relation après que M. Xi, 69 ans, a obtenu un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste en octobre et a mis en place une direction résolument loyale susceptible de le maintenir au pouvoir encore plus longtemps que cela. Lors du congrès du parti qui a couronné M. Xi, il a mis en garde contre un monde de plus en plus périlleux, où des ennemis anonymes – implicitement, les États-Unis et leurs alliés – tentaient de « faire chanter, contenir, bloquer et exercer une pression maximale sur la Chine ».

Depuis lors, M. Xi et ses responsables ont répété des avertissements similaires. Vêtu d’un camouflage pour visiter un centre de commandement de l’Armée populaire de libération, M. Xi a dit à l’armée chinoise de s’armer pour faire face aux défis qui s’intensifient. Les «forces hostiles» étaient déterminées à bloquer la montée en puissance de la Chine, a écrit Ding Xuexiang, un des principaux collaborateurs de M. Xi, dans le Quotidien du Peuple, le principal journal du parti.