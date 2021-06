À une époque d’images filtrées de stars parfaites, Dieu merci pour Kate Winslet

C’est un âge où nous sommes gavés d’images filtrées de stars hollywoodiennes avec leur peau parfaite, leurs corps parfaits et leurs cheveux parfaits.

Alors n’est-ce pas une bouffée d’air frais à regarder et à écouter Kate Winslet ?

Kate Winslet est restée terre-à-terre et «normale» Crédit : Alamy

J’ai toujours aimé à quel point elle est terre-à-terre et réelle, à quel point elle a toujours été « normale ».

Bien qu’elle soit une vedette sérieuse avec un catalogue de superproductions à son actif, Kate n’a jamais cédé à aucun des stéréotypes habituels d’Hollywood.

Elle ne s’est pas immédiatement réduite à la minceur d’une sucette lorsqu’elle est devenue célèbre, malgré les critiques sans fin sur son poids lorsqu’elle était plus jeune.

Juste pour être clair, elle porte probablement une taille de 10 à 12 ou peut-être un 14, comme la plupart des femmes au Royaume-Uni.

Et elle l’est toujours restée. Plutôt que de céder à la critique, elle a tenu bon et elle a gardé ses valeurs.

Elle reconnaît également l’importance d’être un modèle lorsqu’elle est sous les projecteurs, d’exploiter ce pouvoir et de l’utiliser pour de bon, projetant des images réalistes de femmes plutôt que celles qui impliquent de vous affamer.

Kate Winslet reconnaît l’importance d’être un modèle Crédit : AFP – Getty

Kate, qui a dit un jour que ses fesses ressemblaient à du « brocoli à germes violets », a déclaré qu’il était grand temps que les femmes commencent à apprécier leur corps – les verrues et tout le reste.

Elle a dit qu’elle avait commencé à aimer ses fesses « parce que je ne connais personne qui fait ça ».

Elle est également sincère à propos de l’aérographe des photos, affirmant que les jeunes femmes regardent les gens à Hollywood, elle-même incluse, sur les couvertures de magazines.

Kate a dit qu’ils pensaient : « Mon Dieu, comment a-t-elle une peau comme ça ? Personne ne parle vraiment de ce truc de retouche. C’est comme un secret ou quelque chose comme ça.

« Je suis damné si ça va être un secret plus. Je veux vraiment que ces jeunes femmes sachent que nous ne ressemblons pas à ça. »

Il n’est donc pas surprenant qu’elle veuille dépeindre de manière réaliste tous les aspects de son rôle de détective de 45 ans dans la nouvelle série Sky Mare Of Easttown.

Kate a en fait renvoyé une affiche promotionnelle retouchée, disant qu’elle sait « combien de lignes j’ai à côté de mon œil » et a demandé aux concepteurs de les remettre.

Et lorsque le réalisateur Craig Zobel a déclaré qu’il couperait « un gros ventre » dans sa scène de sexe, Kate s’est opposée en disant: « Ne t’avise pas! »

Kate Winslet est à la fois inspirante et rassurante

Dans une interview la semaine dernière, elle a déclaré: « Écoutez, j’espère qu’en jouant Mare en tant que femme d’âge moyen – j’aurai 46 ans en octobre – je suppose que c’est pourquoi les gens se sont liés à ce personnage de la même manière qu’ils l’ont fait parce qu’il sont clairement pas de filtres.

«C’est une femme pleine de défauts, avec un corps et un visage qui bougent d’une manière qui est synonyme de son âge et de sa vie et d’où elle vient. Je pense que nous sommes un peu affamés de ça.

Sans blague, nous en sommes affamés. Nous sommes tellement entourés d’images de femmes peintes à l’aérographe, dont beaucoup ont des entraîneurs personnels et des chefs.

Si vous vous comparez à eux, il est facile de sentir que vous devez vous affamer pour avoir l’air « bien ».

C’est tellement plus inspirant et rassurant de voir des images de femmes qui ont l’air un peu plus, enfin, normales.

L’autre chose que j’aime chez Kate, c’est sa vie privée non conventionnelle.

Je suis si heureuse pour elle qu’elle ait trouvé un mari aussi adorable en Edward Abel Smith.

Il utilisait auparavant le nom de Ned Rocknroll, mais l’a changé après que Kate ait pensé que ce n’était peut-être pas génial pour les enfants.

Kate a qualifié Abel Smith de «père super chaud, surhumain et au foyer». Il s’occupe également de leur fils de sept ans, Bear, et de Kate.

Kate a la chance d’avoir un partenaire de soutien Crédit : Getty

Elle a déclaré au New York Times : « Il s’occupe de nous, surtout de moi. Je lui ai dit tout à l’heure : « Neddy, peux-tu faire quelque chose pour moi ? ». Il a juste dit ‘N’importe quoi’. C’est un partenaire de vie absolument extraordinaire.

Je ne suis pas surpris que quelqu’un d’aussi en contact avec qui elle est ait un partenaire de vie aussi merveilleux. Et je suis vraiment content pour elle.

Dans un sens, elle a de la chance d’avoir trouvé quelqu’un qui l’adore et qui est si heureux de lui jouer le rôle de second violon lorsqu’il s’agit d’être la célèbre.

Mais je pense que vous faites votre propre chance dans la vie. Depuis le début, elle a fait tout son possible en ce qui concerne sa vie et sa carrière.

Bien à vous, Kate, et merci de garder cela réel pour les gens comme nous.

Tellement dépassé

On a dit à maman Holly qu’elle ne pouvait pas allaiter dans le bus Crédit : Traiteurs

PEUT-IL vraiment être vrai qu’une mère a été expulsée d’un bus parce qu’elle a refusé d’arrêter d’allaiter son bébé ?

Holly Chapman, 28 ans, de Swindon, avait commencé à nourrir sa fille de 19 semaines, Raiya, lorsque le chauffeur s’est approché et lui a dit qu’elle « ne pouvait pas le faire » à bord.

En conséquence, elle a été forcée de quitter le bus pour continuer à nourrir sa fille au bord de la route en attendant un autre bus.

Comment ce genre de chose peut-il encore se produire en 2021 ?

Payer le voyage… et tester

LE ministère de la Santé a été invité à réduire ses frais de tests Covid pour les vacanciers de retour.

Cette semaine, des députés et des chefs de file de l’industrie ont dénoncé le gouvernement pour avoir facturé le double de ce que le fournisseur privé le moins cher fait pour les écouvillons PCR après les vacances.

Il coûte actuellement 88 £ pour un test PCR «standard» après l’arrivée et 170 £ pour un package de deux tests, ce qui pourrait ajouter plus de 350 £ au coût d’un séjour à l’étranger pour une famille de quatre personnes sur une liste verte. pays (bien que nous sachions tous qu’il y en a très peu maintenant après que le Portugal a également été retiré de la liste).

Je sais que les vacanciers s’insurgent contre cette nouvelle dépense mais je ne peux pas m’en énerver.

Après tout, pourquoi le NHS devrait-il payer la note pour les tests afin que les gens puissent partir en vacances – ce qui est un choix et non une nécessité ?

Les bébés à risque La semaine dernière, l’étude Born In Bradford a révélé que la moitié des bébés de la ville nés chaque année sont de mères d’origine pakistanaise. Et les deux tiers de ces femmes sont mariées à des cousins ​​germains ou germains, ce qui augmente le risque de décès ou de handicap de leur progéniture. J’avoue que je ne savais pas qu’il était légal d’épouser son cousin germain ou son cousin germain dans ce pays mais – étonnamment – ​​cela semble vraiment faux, étant donné le risque accru de malformations congénitales qui accompagnent les mariages entre cousins.

Go-getter Helen chatouillé rose avec sa vie dans la voie rapide

Helen Mirren a un rôle dans Fast and Furious parce qu’elle en voulait un Crédit : BackGrid

VOUS devez le remettre à Helen Mirren pour avoir absolument porté ce costume rose à Beverly Hills cette semaine alors qu’elle faisait la promotion de Fast & Furious 9.

Il est en effet très difficile de croire qu’elle a 75 ans. J’aime aussi sa vim et sa vigueur et son appétit pour la vie. C’est une femme qui sait ce qu’elle veut.

Elle a commencé à travailler sur la série de films en 2017 – sur Fast & Furious 8 – en ayant le courage de demander un rôle.

Helen a révélé : « Mon rôle dans F et F 8 est né parce que je l’ai supplié.

« J’ai failli me mettre à genoux. Pas assez . . . mais je me suis mis à genoux métaphoriquement devant Vin (Diesel) et tout le monde.

« Je voulais juste être dans l’un de ces films. Alors on a dit que je voulais y être et ils m’ont très gentiment donné un rôle. J’étais très excité. «

De toute évidence, la retraite est un gros mot dans son livre. Quelle inspiration.

Kate est superbe

Kate Ferdinand avait fière allure lors de son voyage à la plage Crédit : Instagram

J’ai adoré les photos de Kate Ferdinand qui étaient fabuleuses sur les photos qu’elle a partagées sur Instagram lors d’une journée à la plage en famille.

Elle semblait en pleine forme et heureuse avec son nouveau bébé, Cree, né il y a six mois.

Il est clair que la caméra ne ment pas.

Elle a l’air absolument géniale. Visiblement, la maternité lui va bien.

Kate Ferdinand semble convenir à une maman Crédit : Instagram

Gardez pédo en prison

JE SUIS vraiment choqué – et consterné – qu’après avoir été condamné à 16 ans de prison pour ses crimes écoeurants, la pop star pédophile Gary Glitter soit sur le point de déménager dans une prison ouverte.

Il pourrait être libre dans quelques mois. Pas étonnant que l’une de ses victimes – connue sous le nom de Diem – qui a été agressée par lui au Vietnam à l’âge de dix ans à peine, a dit à quel point elle est horrifiée par les informations selon lesquelles le chanteur pourrait bientôt sortir de prison.

Mais maintenant, nous apprenons qu’il passera du HMP The Verne dans le Dorset à une prison ouverte « dans quelques semaines ».

Une peine de 16 ans réduite à sept ans n’est pas justice et il est très difficile de croire qu’il a été réhabilité à cette époque.

Ses victimes souffriront toute leur vie – et lui aussi.

Il semble que ce pays soit indulgent avec ces types de crimes – qui sont parmi les pires que l’on puisse commettre, c’est pourquoi nous avons besoin d’une révision de la loi sur la justice pénale de 2003, qui a créé un cadre pour les décisions de condamnation devant les tribunaux.

Actuellement, vous pouvez obtenir une peine d’emprisonnement à perpétuité pour vol à main armée, mais deux ans pour avoir drogué quelqu’un pour avoir des relations sexuelles avec lui.

Vous pouvez obtenir la vie pour cambriolage aggravé et deux ans pour avoir prostitué une femme ou deux ans pour des relations sexuelles avec un animal.

Quelque chose ne va pas et nous ne pouvons pas être indulgents avec ces crimes horribles.