À une époque de diplomatie de la soupe à l’alphabet, Biden ajoute des ingrédients.

JÉRUSALEM – C’est ce qu’en est venu la diplomatie internationale à l’époque du président Biden, également connu sous le nom de POTUS.

Il y a quelques mois, il s’est rendu en Asie, où, après avoir abandonné le TPP, il a tenté de former l’IPEF et a également rencontré le Quad. De retour chez lui, il s’est rendu à Los Angeles pour présider la SOA avec l’OEA. Puis il est allé en Europe, où il a rencontré le G7 et l’OTAN.

Maintenant lors de son premier voyage en tant que président au Moyen-Orient, il tente de rassurer Israël sur les pourparlers iraniens avec le P5+1 (également connu sous le nom de CE+3) et discute de la formation d’un MEAD pour se défendre contre les UAV. tenir une réunion virtuelle pour la première fois avec le I2U2. Et enfin, il se rendra en Arabie Saoudite pour se réunir avec le GCC+3 tout en essayant discrètement de gagner un peu plus la coopération de l’OPEP Plus.