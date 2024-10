À une époque de départs courts, l’enclos des releveurs s’épuise dans les League Championship Series de la MLB

CLEVELAND — Pendant une génération, il a fait partie du mois d’octobre au même titre que les barres Snickers amusantes et les lattés à la citrouille et aux épices. Andy Pettitte a effectué 44 départs en séries éliminatoires du baseball, enregistrant tellement de manches que personne d’autre n’arrive à moins de 50. Et chaque fois qu’il montait sur le monticule, Pettitte connaissait les attentes.

« J’allais probablement lancer 100 lancers, quoi qu’il arrive », a déclaré Pettitte vendredi soir dans un décor familier : le club-house des Yankees de New York au bord d’un fanion. « C’est juste un jeu différent maintenant. »

C’était donc le cas lors du quatrième match de la série de championnats de la Ligue américaine, lorsque les Yankees et les Guardians de Cleveland se sont échappés d’une manière ou d’une autre sans que tous les bras soient en écharpe. Les chirurgiens du pays ont dû être stupéfaits par la victoire 8-6 des Yankees.

Quatorze lanceurs ont pris le monticule au Progressive Field, contre 15 lors du troisième match. L’attrition a conduit à des sensations fortes en fin de manche dans une série qui a été beaucoup plus serrée, match après match, que son homologue de la Ligue nationale.

Les deux séries ont cependant quelque chose en commun : aucune n’a présenté de match dans lequel les deux partants ont duré cinq manches. Et presque tous les releveurs semblent épuisés.

«Le jeu repose désormais sur des enclos des releveurs», a déclaré Pettitte, maintenant conseiller spécial pour les Yankees. « (Les équipes) rassemblent les éléments, et c’est difficile. Maintenant, étant présent toute l’année, vous voyez à quel point le jeu est si différent de l’époque où j’y jouais. C’est juste une nouvelle marque de baseball. Je ne sais pas si c’est bien ou mal, mais les équipes sont construites pour le faire maintenant. Les releveurs n’étaient pas construits pour le faire à l’époque où je lançais.

Lors des séries éliminatoires de 1995, les premières de Pettitte, il y a eu 31 départs d’au moins 100 lancers. Lors des séries éliminatoires de 2012, ses dernières, il y a eu 29 départs de ce type. Jusqu’à présent cette année, nous en avons eu deux, par Zack Wheeler des Phillies de Philadelphie et Luis Severino des Mets de New York.



Au cours des seules séries éliminatoires de 2009, Andy Pettitte a accumulé 30 2/3 de manches lancées en cinq départs. (Photo : Jared Wickerham/Getty Images)

Cela aurait plus de sens si les releveurs dominaient. Ce n’est pas ce que nous avons vu ce mois-ci, et pourtant les équipes continuent d’essayer de se frayer un chemin vers un titre.

Pour le match 4 vendredi, les Yankees prévoyaient d’accorder une soirée de congé à Luke Weaver, qui avait lancé lors de chaque match des séries éliminatoires et cédé le circuit de David Fry lors du match 3. Pourtant, même sans leur meilleur releveur – et avec son remplaçant, Tommy Kahnle, lançant tous les changements pour obtenir l’arrêt, alors que Weaver s’échauffait – les Yankees s’attendaient à un travail minimal de la part du partant Luis Gil.

Gil était aussi frais qu’il pouvait l’être, n’ayant pas lancé depuis près de trois semaines. Candidat de premier plan pour le prix AL Rookie of the Year, Gil était tout simplement adéquat en septembre, avec une MPM de 4,00, mais il a duré au moins cinq manches lors des cinq sorties.

C’était donc surprenant – même pour le manager des Yankees, Aaron Boone lui-même, semblait-il – d’entendre ceci après le match :

« Ce qui était important, c’est que Luis nous a permis de remporter quatre manches », a déclaré Boone, ajoutant qu’il savait que cela semblait léger. «Vraiment, je le gardais à environ 75, 80 lancers. Je pense qu’il a fini par en lancer 80 (en fait, 79), probablement encore plus que ce que nous aimons vraiment.

Tout cela n’est qu’une supposition éclairée, mais elle souligne chaque mouvement de lanceur effectué par un manager de mars à novembre : combien de temps chaque lanceur sera-t-il efficace, compte tenu de son temps de repos ? Ajoutez maintenant les complications des séries éliminatoires, où la compétition est meilleure et les enjeux plus intenses, et voilà ce que vous obtenez.

De toute façon, les partants ne sont pas entraînés à lancer en profondeur dans les matchs, et maintenant ils sont à la fin d’une longue saison. Et les releveurs ne sont pas seulement imposés, mais ils sont plus familiers aux frappeurs en raison de leurs apparitions répétées.

« Les gars ont lancé beaucoup de manches et les gars peuvent être fatigués », a déclaré Kahnle, qui a reconnu qu’il devrait probablement lancer une balle rapide ou deux la prochaine fois. « Mais je dirais que l’adrénaline entre en jeu dans ces jeux, donc vous ne le remarquez pas vraiment jusqu’à ce que vous sortiez. »



Faisant cette troisième apparition de l’ALCS, Tommy Kahnle a lancé 18 changements pour remporter l’arrêt lors du match 4. (Photo : Jason Miller / Getty Images)

Mais on le remarque dans le manque de commandement. Un lanceur fatigué peut souvent lancer aussi fort que d’habitude. Mais la capacité à répéter la mécanique en souffre, et c’est ce qui conduit à des erreurs dans la zone de frappe.

« Nous sommes à la mi-fin octobre », a déclaré Austin Hedges, le vétéran receveur des Guardians. « Tout le monde s’entraîne depuis l’intersaison pour préparer une saison de six mois. Même si votre objectif est de remporter les World Series, il n’y a qu’une poignée d’équipes qui jouent aussi longtemps et c’est épuisant.

« Vous pouvez le voir dans le passé. Il y a beaucoup de lanceurs qui ont beaucoup lancé en séries éliminatoires et qui reviennent l’année suivante et ils ne sont tout simplement plus les mêmes, juste à cause de tout ce mois supplémentaire, et aussi la pression de chaque instant est forte. C’est donc très réel.

« Mais c’est aussi une chose à laquelle ils doivent être capables de réagir. J’ai l’impression que leur équipe vit la même chose. Ils ont un bon enclos des releveurs, mais ils ne lancent pas nécessairement la manière dont ils le souhaiteraient, j’en suis sûr, également.

L’enclos des releveurs des Guardians avait une MPM de 2,57 en saison régulière, la meilleure de toutes les équipes depuis les Royals de Kansas City 2013. En séries éliminatoires, cependant, les releveurs de Cleveland ont été beaucoup plus ordinaires, avec une MPM de 3,83. Le groupe fatigué (mais moins) des Yankees a été meilleur, à 2,97.

Le plus proche de Cleveland, Emmanuel Clase, qui n’a accordé que cinq points mérités en saison régulière, en a désormais accordé huit en octobre. Après avoir raté la sauvegarde lors du match 3 et perdu le match 4, sa MPM est de 10,29. Le manager Stephen Vogt a déclaré que les problèmes de Clase étaient l’emplacement du terrain et une équipe des Yankees qui menait les majors dans les buts sur balles et attendait les erreurs.

« C’est ce que font très bien les Yankees », a déclaré Vogt. «Ils adoptent une très bonne approche contre vos lanceurs, puis ils obtiennent des lancers au milieu. Ils ne leur manquent pas et ils en ont vraiment profité.



Que ce soit par des circuits bruyants ou des contacts doux, les Yankees n’ont fait qu’une bouchée d’Emmanuel Clase. (Photo : Jason Miller/Getty Images)

Il a raison à ce sujet : les Yankees ont pris des frappeurs extraordinaires ces séries éliminatoires, avec Gleyber Torres et Giancarlo Stanton aussi dangereux que Juan Soto et Aaron Judge. Alors que Judge et Stanton ont battu Clase lors du troisième match, ce sont Anthony Rizzo, Anthony Volpe, Alex Verdugo et Torres qui l’ont frappé avec des simples et des contacts doux vendredi.

Cleveland a obtenu 15 retraits sur un partant une seule fois en séries éliminatoires, lorsque Matthew Boyd a limité les Yankees à un point en cinq manches lors du troisième match. Tanner Bibee, l’as nominal, n’a duré que 39 lancers mardi, une apparition si brève qu’il ‘ Je commencerai par un court repos lors du cinquième match samedi.

« La force de notre équipe a été notre enclos toute l’année, alors nous allons nous appuyer sur cela », a déclaré Shane Bieber, l’ancien lauréat du prix Cy Young qui a dû subir une opération à Tommy John après deux départs cette saison. «Je pense que la plupart de ces équipes font cela également, car cela se produit rapidement et les courses sont précieuses. Les débutants sont certainement capables d’aller plus loin dans les jeux, mais quand les enjeux sont si élevés, mec, la laisse est un peu plus courte.

C’est tout à l’honneur des Gardiens d’être arrivés jusqu’ici sans leur meilleur partant. Boyd était une signature astucieuse – un vétéran avec un bras frais après sa propre cure de désintoxication à Tommy John – mais ils ne font tout simplement confiance à aucun de leurs partants pour lancer très longtemps.

C’est une formule qui a fonctionné en saison régulière et qui a permis à Cleveland de dépasser une équipe encore plus lourde, les Tigers de Détroit, dans la série de division. Mais maintenant, avec le sommet de la montagne en vue, le petit moteur crache.

« Je veux dire, tout le monde est fatigué », a déclaré Vogt. «Je pense que nous les avons beaucoup utilisés. Nous avons dû le faire. C’est qui nous sommes.

Les Gardiens ont une chance de plus de gagner avec cette identité. C’est une façon difficile de vivre, et ils ne sont pas seuls.

(Photo du partant Gavin Williams sortant du jeu : Jason Miller / Getty Images)