À Tulsa, Biden fait un pas vers la justice mais trébuche sur l’écart de richesse

L’engagement du président Joe Biden à combler l’écart de richesse raciale de l’Amérique – pris à Tulsa, Oklahoma, mardi – représente un pas important dans le sens de la justice. La ville est l’endroit où une foule de suprémacistes blancs a détruit le quartier noir prospère de Greenwood, tuant près de 300 personnes. Et Biden, comme il l’a déclaré lors de son discours, est le premier président à dénoncer les horreurs de ces deux jours il y a 100 ans, alors qu’il visitait le ville dans laquelle ils se sont produits.

Son plan comprend de nouvelles mesures pour lutter contre la discrimination raciale dans le logement, qui reste l’un des principaux moteurs des disparités de richesse. Des maisons ont été démolies par centaines lors de nombreux massacres de l’histoire des États-Unis. Par le biais de la redlining et d’autres pratiques de logement racistes, les gouvernements et les entreprises ont refusé aux Noirs une voie majeure vers l’accession à la propriété et la richesse.

Le plan de Biden comprend également des engagements substantiels pour augmenter la part des contrats fédéraux qui revient aux propriétaires de petites entreprises défavorisées.

Cependant, la plupart de ce que le président a décrit sont des détails de son plan d’emploi américain de 2 000 milliards de dollars. Et bien que le plan contienne des engagements majeurs en faveur de la justice et de l’équité raciales, ils ne suffisent pas. Il faut faire plus.

Parmi ses dispositions les plus prometteuses, citons le soutien fédéral à l’élimination du zonage d’exclusion, qui est utilisé pour soutenir la valeur des maisons des personnes déjà riches et a pour effet d’empêcher les Américains noirs, bruns, pauvres et de la classe ouvrière d’accéder à un logement abordable de haute qualité.

Le plan comporte également des engagements à subventionner la rénovation et la reconstruction du parc de logements anciens, qui appartiennent de manière disproportionnée à des Noirs et qui ont une faible valeur foncière et sont situés dans des communautés qui ont historiquement souffert du désinvestissement.

Mais il existe des mesures puissantes que le gouvernement fédéral pourrait adopter que le président n’a pas adoptées, telles que des formes plus directes de réparations. Si le président veut vraiment combler l’écart de richesse raciale, il devrait adopter l’impôt ultra-millionnaire de la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, car une grande partie de l’écart de richesse raciale est causée par l’augmentation extraordinaire de la fortune des Américains les plus riches, qui sont majoritairement blancs .

Il pourrait s’engager à effacer la dette étudiante, car ce type de dette est détenu de manière disproportionnée par les étudiants noirs. Et comme il soutient HR40, qui étudierait les réparations, il peut soutenir la fourniture de terres et d’argent aux survivants du massacre de Tulsa et à leurs descendants ainsi qu’à d’autres victimes noires du racisme institutionnel et de la violence de la foule blanche sanctionnée par le gouvernement.

Et bien que le président ait raison de dire que l’investissement dans les infrastructures et la création d’emplois est crucial pour lutter contre l’héritage vivant de Jim Crow, l’ironie est qu’il semble déterminé à s’engager dans des négociations inutiles avec les républicains du Sénat sur ses propositions. Les républicains ont clairement indiqué qu’ils n’étaient disposés qu’à accepter un ensemble d’investissements publics axés sur la définition la plus étroite de «l’infrastructure», à savoir les routes et les ponts.

Ils ont spécifiquement critiqué le président pour avoir inclus des investissements axés sur la justice raciale et le changement climatique, affirmant que ceux-ci n’avaient rien à voir avec les infrastructures. Il est difficile de croire que les républicains soutiendront les mesures de justice raciale que Biden a décrites dans une législation bipartite.

Pendant ce temps, Biden a à juste titre critiqué le même parti républicain pour avoir imposé des restrictions aux droits de vote au niveau de l’État, comparant leurs actions aux lois Jim Crow qui opprimaient les Noirs à l’époque du massacre de Tulsa. Et ce même Parti républicain vient d’utiliser l’obstruction systématique – elle-même l’outil préféré des sénateurs suprémacistes blancs du Sud pour bloquer la législation sur les droits civiques à l’époque de Jim Crow – pour empêcher la formation d’une commission bipartite chargée d’enquêter sur la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier. .

Biden n’a pas hésité à identifier les liens entre le GOP d’aujourd’hui et la longue et laide histoire des idées suprémacistes blanches et de la violence suprémaciste blanche dans ce pays. Pourquoi, alors, donne-t-il effectivement au Parti républicain un veto sur ses mesures de signature pour remédier à certains des héritages les plus persistants de cette histoire laide ?

Comme l’ont dit plus de 100 éminents universitaires dans une lettre ouverte cette semaine, le Parti républicain est un parti anti-démocratique. Tant qu’il en reste un, Biden et les démocrates au Congrès ne devraient avoir aucune réserve quant à l’utilisation des majorités au Congrès que les électeurs leur ont données pour honorer leurs engagements, y compris en grande partie leurs engagements en faveur de la justice raciale.

Maurice Mitchell est le directeur national du Working Families Party.