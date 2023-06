À travers l’ouverture du box-office national de Spider-Verse

Image tirée de « Spider-Man : Across the Spider-Verse » de Sony.

Spider-Man est revenu sur grand écran ce week-end, rapportant environ 120,5 millions de dollars au box-office national.

Sony « Spider-Man: Across the Spider-Verse », la suite très attendue de « Spider-Man: Into the Spider-Verse », lauréat d’un Oscar, a eu la deuxième plus grande ouverture de 2023, juste derrière Universel « Film Super Mario Bros. »

Le film marque également le troisième meilleur week-end d’ouverture de tout film Spider-Man, animé ou en direct.

« En tant que film d’animation PG, ‘Across The Spider-Verse’ est capable de capturer un public plus jeune au-delà des fans principaux des films d’action en direct PG-13 et assure ainsi l’attrait intergénérationnel à long terme du personnage et des films. « , a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « C’est de l’argent en banque pour le studio et les salles de cinéma. »

« Across the Spider-Verse » aurait attiré plus de 9 millions de spectateurs au cours du week-end, selon les données d’EntTelligence. Les billets pour le film représentent environ 56% de tout le trafic piétonnier vers les salles du jeudi au dimanche, a rapporté la société de données.

De plus, 29 % des clients ont vu le film dans un format premium, payant en moyenne 4,52 $ de plus par billet.

« Ces débuts sont une preuve supplémentaire que le public est avide de nouvelles versions avant-gardistes des films de super-héros et d’animation », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

La suite animée de Spider-Man de Sony arrive dans la foulée de plusieurs ouvertures au box-office, notamment Disney et « Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3 » de Marvel et « La Petite Sirène » de Disney.

Avec 10,2 millions de dollars supplémentaires de ventes de billets au cours de son cinquième week-end en salles, « Guardians of the Galaxy: Vol 3 » a généré environ 322,7 millions de dollars sur le marché intérieur. Le film a totalisé 780,1 millions de dollars dans le monde.

« La Petite Sirène » a connu une baisse de 58 % des ventes de billets de son premier week-end à son deuxième, à égalité avec les moyennes de l’industrie, ajoutant 40,6 millions de dollars à sa prise mondiale cumulée. Le film a obtenu 186,2 millions de dollars de ventes de billets nationaux et s’élève à 326,7 millions de dollars dans le monde.

De plus, « The Boogey Man » de Disney a ouvert ses portes à 12 millions de dollars de ventes de billets sur le marché intérieur et « Fast X » d’Universal a ajouté 9,24 millions de dollars de ventes de billets au cours du week-end, portant son transport intérieur à 128,4 millions de dollars.

À l’heure actuelle, le total des recettes au box-office national depuis le début de l’année s’élève à environ 3,6 milliards de dollars, soit seulement 21,9 % de moins que les niveaux prépandémiques, selon les données de Comscore. Le box-office 2023 jusqu’à présent cette année est supérieur de 27,9% à la même période en 2022.

« Entre le grand départ de Spidey, la forte emprise de » Little Mermaid « , l’offre d’horreur de » Boogeyman « , les prouesses résiduelles de » Guardians « et » Fast X « et bien d’autres à venir, les propriétaires de théâtre, les studios et le public se dirigent maintenant à plein régime dans le marché d’été le plus excitant depuis quatre ans », a déclaré Robbins.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal a distribué « The Super Mario Bros. Movie » et « Fast X ».