À travers les générations, les manifestants iraniens luttent pour le changement

Lorsque ses camarades de classe ont organisé une manifestation dans leur université de Téhéran, la jeune femme a décidé de s’y joindre. Ce serait plus sûr là-bas que dans les rues, pensait-elle, où les manifestants se faisaient tirer dessus et battre par les forces de sécurité iraniennes. Et elle a senti qu’elle devait faire quelque chose. “Pour nous, les femmes, la vie est une bataille et une lutte constantes”, a déclaré l’étudiante de 20 ans au Washington Post.

Ils n’étaient que 10 à manifester ce jour-là, scandant « Femme, Vie, Liberté », évitant les slogans les plus agressifs appelant à la chute du gouvernement. Cela n’avait pas d’importance. La police anti-émeute a rapidement envahi le campus, se souvient-elle, envoyant les étudiants se mettre à l’abri.

“Je ressens de la rage et de la haine pour la façon dont les gens sont traités”, a-t-elle déclaré.

Les protestations qui ont commencé à la suite de la mort de Mahsa Amini sous la garde de la fameuse « police des mœurs » iranienne se sont transformées en un mouvement antigouvernemental à part entière, avec des chants de «mort au dictateur» en écho dans les villes à travers le pays. Le Post a parlé à quatre Iraniens dans la capitale, Téhéran, du soulèvement et de la façon dont il transforme un pays longtemps gouverné par la peur. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles des autorités.

Tactiques de répression : comment l’Iran essaie d’arrêter les manifestations de Mahsa Amini

« Nous voulons qu’ils partent. Je demande chaque jour à Dieu de démolir ce régime d’une manière ou d’une autre », a déclaré une femme de 53 ans au Post.

Dans une série de messages vocaux, elle a raconté comment son fils avait récemment été touché par une balle alors qu’il tentait de fuir les forces de sécurité.

“Quand j’ai vu mon enfant souffrir avec du sang sur son corps, je me suis sentie détruite”, a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle prenait des anxiolytiques le jour et des somnifères la nuit pour faire face à la tension émotionnelle.

Son fils de 30 ans a rejoint les manifestations, mais ce jour-là, il était un spectateur. Il était en fuite avec un ami quand ils ont entendu des hommes crier, a-t-il dit. Alors qu’ils s’approchaient, ils ont vu la police attaquer une foule de manifestants qui s’étaient rassemblés sous un pont.

“Nous avons eu de la chance d’être des coureurs, nous avons donc réussi à nous en sortir plus vite que les autres, mais cela ne m’a pas empêché de recevoir une balle dans la fesse”, a-t-il déclaré au Post depuis son domicile, où il se remettait.

Le Post n’a pas pu vérifier son récit de manière indépendante, mais il est cohérent avec les informations faisant état de la répression croissante du gouvernement iranien. Des dizaines de manifestants ont été tués, dont au moins 19 enfants, des centaines blessés et des milliers arrêtés. Les restrictions de déclaration rendent le véritable bilan difficile à vérifier. Selon Amnesty International, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants, utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau et brutalisé des personnes avec des matraques. Des militants, des journalistes et des avocats ont été arrêtés. Mais la répression n’a pas écrasé le mouvement.

Tout d’abord, l’Iran est venu pour un militant des droits. Ensuite pour sa famille et ses amis.

Au cours du mois dernier, les journées à Téhéran ont pris un rythme étrange mais familier, a déclaré l’homme, qui travaille comme entraîneur personnel.

“Vous ne ressentez pas autant la rage révolutionnaire le matin parce que les gens ont besoin de travailler pour nourrir leur famille”, a-t-il déclaré.

Mais dans l’après-midi, les conducteurs commencent à klaxonner en signe de solidarité avec les manifestants. Alors que la nuit s’installe, dit l’homme, les gens descendent dans la rue, sachant qu’il sera plus difficile pour les forces de sécurité de les reconnaître dans l’obscurité. Et puis, avant l’aube, lui et d’autres se réveillent tôt pour chanter “Mort à Khamenei” de l’intérieur de leurs maisons – une référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei – alors même que les agents du gouvernement parcourent les rues à l’écoute des signes de dissidence.

“J’ai dû essayer quelques endroits différents pour rejoindre ces chants car il y a en fait des gens qui surveillent ces maisons”, a déclaré l’homme. “Nous devons éteindre toutes les lumières lorsque nous chantons.”

Sa mère a dit qu’elle panique chaque fois qu’il quitte la maison, sachant qu’il pourrait être tué ou blessé. “Mais je ne veux pas l’arrêter”, a-t-elle dit, car “alors quel genre d’avenir ces enfants vont-ils avoir?”

“Je mentirais si je disais que je n’avais pas peur tous les jours, mais ce qui est étrange, c’est que mon sentiment d’espoir est en quelque sorte plus dominant”, a-t-elle déclaré au Post. « C’est comme si nous n’avions plus rien à perdre.

Ali Ansari, professeur d’histoire iranienne à l’Université de St. Andrews en Écosse, a déclaré que la colère et la frustration à l’origine des manifestations étaient vastes et profondes et ressenties à travers les générations.

“Les foules ne sont pas individuellement aussi grandes [as in past protests], mais à bien des égards, ils sont plus déterminés, avec le sentiment que le régime doit changer », a-t-il déclaré. “Les jeunes sont à bien des égards au premier plan, mais de nombreux groupes différents se rassemblent.”

L’entraîneur a déclaré qu’il passait la plupart de ses journées à essayer de trouver une connexion Internet stable à Téhéran – dont il a besoin pour enseigner des cours de fitness à distance – mais cela est devenu “20 fois plus difficile” depuis que le gouvernement a commencé à limiter le service Internet. Malgré les obstacles dressés par l’État et la force meurtrière qu’il a utilisée contre les manifestants, il est convaincu que le mouvement continuera de croître.

“Le point de rupture est proche en Iran, et un jour viendra bientôt où les foules seront trop importantes pour que le système puisse les contrôler”, a-t-il prédit.

D’autres ont des espoirs plus modestes. Une autre femme dans la cinquantaine, mère de deux enfants, a déclaré que sa vie avait été marquée par des troubles – d’abord le bouleversement de la révolution de 1979, puis le traumatisme de la guerre Iran-Irak, suivi de décennies de lutte économique et sociale.

Elle ne se considère pas comme une personne politique, mais la violence déchaînée par le gouvernement l’a choquée.

« Tout le monde est déprimé et mélancolique, personne ne sourit et il n’y a aucun signe de vie ; c’est comme une ville fantôme », a-t-elle déclaré à propos de la marche dans la capitale le matin.

Sa fille a maintenant rejoint les manifestations à son université. Elle et les autres manifestants à travers l’Iran se battent pour la liberté, a déclaré sa mère, notant que la liberté signifie différentes choses pour différentes personnes.