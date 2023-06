À travers les dates de sortie de Spider-Verse Streaming, VOD et DVD

Le dernier film de Spider-Man – Across the Spider-Verse – est entré dans les cinémas, avec Miles Morales faisant à nouveau équipe avec Peter Parker, Gwen Stacy et d’autres variantes de Spider pour une autre aventure animée sauvage.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas se rendre au cinéma, donc si vous voulez savoir quand ce film devrait sortir sur les services de streaming, VOD et DVD/Blu-ray, alors nous avons tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez également consulter notre guide post-crédits sur Across the Spider-Verse et comment regarder le premier film, Into the Spider-Verse.

Quand Across the Spider-Verse pourrait-il sortir sur Netflix?

Sony a actuellement un premier accord de streaming avec Netflix pour ses sorties en salles, de sorte que le film est garanti d’atterrir ici en premier avant toute autre plate-forme de streaming telle que Disney +.

L’accord stipule que les films doivent être au cinéma pendant au moins 120 jours. Across the Spider-Verse sorti le 2 juin 2023, cela signifierait donc que on a pu le voir sur Netflix à partir du 30 septembre 2023.

Bien sûr, rien ne garantit que le film arrivera aussi tôt, surtout s’il réussit bien au box-office. Lorsque nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

En règle générale, les dates de sortie de la VOD sont à peu près au même moment que les dates de sortie du streaming, voire un peu plus tôt.

Par exemple, Morbius de 2022 de Sony a mis un peu plus de deux mois à sortir en VOD. Bien sûr, ce film n’a pas été un véritable succès au box-office, donc si Across the Spider-Verse fait mieux, cela devrait prendre plus de temps pour une sortie à domicile.

Sur cette base, nous prévoyons que Across the Spider-Verse sortira en VOD vers l’automne 2023.

En règle générale, les sorties physiques à domicile ont lieu environ un mois après les sorties en VOD, donc sur la base de nos prévisions précédentes, nous nous attendons à ce que Across the Spider-Verse soit publié sur DVD et Blu-ray entre le milieu et la fin de l’automne.

Lorsque nous aurons des informations plus concrètes, nous mettrons à jour cet article.